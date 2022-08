On a déjà vu des divisions où les quatre équipes étaient bonnes par le passé, mais rarement autant que les quatre de l’Ouest de l’Américaine cette année. Pour la première fois depuis cinq ans, les Chiefs de Kansas City seront sérieusement menacés de perdre leur trône. Voici la quatrième partie de notre dossier1 en vue du début de la saison dans la NFL.

Miguel Bujold La Presse

Est-ce que l’Ouest de la Conférence américaine est la plus forte des huit divisions de la NFL ?

La division Nord de l’Américaine n’est pas loin derrière, mais oui, il s’agit de la meilleure division. Patrick Mahomes et les Chiefs de Kansas City ont accueilli les quatre dernières finales de l’AFC. Les Raiders de Las Vegas, qui ont fait fi de plusieurs controverses pour accéder aux éliminatoires en 2021, ont ajouté le meilleur receveur de la NFL, Davante Adams, et l’excellent chasseur de quarts Chandler Jones à leur formation. Menés par le très talentueux Justin Herbert, les Chargers de Los Angeles possèdent peut-être le meilleur noyau de joueurs du circuit. Les Broncos de Denver ont quant à eux fait une offre que ne pouvaient refuser les Seahawks de Seattle parce qu’ils estimaient que Russell Wilson était la pièce manquante à leur casse-tête. Bien que ce soit improbable en raison des matchs intradivision qu’elles se disputeront, les quatre équipes pourraient se qualifier pour le tournoi.

L’attaque des Chiefs sera-t-elle aussi prolifique sans Tyreek Hill ?

Ce serait étonnant. Hill forçait les équipes à lui consacrer deux joueurs la plupart du temps, ce qui permettait à d’autres joueurs de profiter d’une couverture moins serrée. Travis Kelce et Mecole Hardman sont encore là, et les Chiefs ont embauché les vétérans JuJu Smith-Schuster (Steelers de Pittsburgh) et Marquez Valdes-Scantling (Packers de Green Bay). C’est toutefois la recrue Skyy Moore, un choix de deuxième tour dont le jeu s’apparente à celui de Hill, qui pourrait déterminer si le jeu aérien des Chiefs demeurera aussi productif qu’il l’a été lors des dernières années. Ce qui aide Mahomes, c’est qu’il est protégé par une très bonne ligne, qui a été complètement rebâtie l’année dernière.

Quelle équipe est la mieux outillée pour ravir le premier rang de la division aux Chiefs, qui viseront un sixième championnat de division consécutif ?

PHOTO GARY A. VASQUEZ, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Justin Herbert, quart-arrière des Chargers de Los Angeles

Les Chargers. Justin Herbert semble destiné à connaître une excellente carrière et est très bien entouré. L’équipe a repêché deux bons joueurs de ligne offensive avec ses premiers choix en 2021 (Rashawn Slater) et en 2022 (Zion Johnson) ; Keenan Allen a capté au moins 95 passes à chacune de ses cinq dernières saisons et forme l’une des bonnes paires d’ailiers espacés avec Mike Williams ; et Austin Ekeler est un demi particulièrement dangereux par la voie des airs, même s’il est surévalué un tantinet. Bref, l’attaque devrait être l’une des plus productives de la ligue. La défense est un peu suspecte contre la course, mais l’arrivée des vétérans Khalil Mack et J. C. Jackson améliorera l’unité. Mack et Joey Bosa donneront du fil à retordre aux lignes offensives adverses, tandis que Jackson, Derwin James fils, Asante Samuel fils et Nasir Adderley devraient former une tertiaire de premier plan.

Les Raiders ont-ils joué au-dessus de leur tête en 2021 ou réussiront-ils à participer aux éliminatoires deux années de suite pour la première fois en deux décennies ?

La dernière fois que le Silver and Black a atteint les séries deux années de suite, c’était au début du millénaire (de 2000 à 2002). Et c’est justement parce que les Raiders en ont tellement arraché depuis une vingtaine d’années qu’il est si difficile d’avoir confiance en eux. Malgré sa belle fin de saison, l’entraîneur-chef par intérim Rich Biasacci a été remercié et a été remplacé par Josh McDaniels, ancien coordonnateur offensif des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Davante Adams et le quart-arrière Derek Carr sont de bons amis depuis qu’ils ont joué leur football universitaire ensemble à Fresno State. Avec ces deux joueurs, Darren Waller, Hunter Renfrow, Josh Jacobs, Kolton Miller et McDaniels, les Raiders possèdent les ingrédients d’une très bonne attaque. Si le duo de chasseurs de quarts composé de Chandler Jones et de Maxx Crosby domine et parvient à camoufler certaines faiblesses en défense, les Raiders devraient gagner au moins 9 ou 10 matchs.

Russell Wilson était-il la pièce manquante à Denver ?

PHOTO DAVID ZALUBOWSKI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Russell Wilson, quart-arrière des Broncos de Denver

Espérons-le pour les Broncos, qui ont donné deux premiers choix, deux deuxièmes choix, l’ailier rapproché Noah Fant, le plaqueur Shelby Harris et le quart-arrière Drew Lock pour obtenir Wilson des Seahawks. Grâce à des joueurs comme Justin Simmons, D.J. Jones, Randy Gregory, Bradley Chubb et Patrick Surtain II, la défense ne devrait pas être un problème. Wilson pourra lancer le ballon à un groupe de jeunes receveurs qui devrait émerger en 2022. Courtland Sutton, Jerry Jeudy et K. J. Hamler devraient tous profiter de son arrivée pour élever leur niveau de jeu. La ligne offensive est respectable, et le demi Javonte Williams a très bien fait à sa saison recrue en 2021. Si Wilson joue à la hauteur des attentes, les Broncos connaîtront assurément leur meilleure saison depuis leur conquête de 2015.