On amorce notre tour d’horizon annuel des huit divisions de la NFL avec l’une des plus relevées, celle du Nord de la Conférence américaine. Tandis que les Browns de Cleveland devront patienter jusqu’à ce que la suspension de Deshaun Watson prenne fin, il y aura un vent de renouveau chez les Steelers de Pittsburgh. Champions de l’Américaine en 2021, les Bengals de Cincinnati méritent d’être considérés comme les favoris de la section, mais les Ravens de Baltimore sont toujours dangereux.

Miguel Bujold La Presse

Q. Est-ce que les Bengals de Cincinnati reviendront sur terre après leur belle saison de 2021 ?

R. La jeune formation de Zac Taylor a trop de talent pour redevenir une équipe perdante. Le noyau offensif composé de Joe Burrow, Ja’Marr Chase, Joe Mixon, Tee Higgins et Tyler Boyd devrait l’assurer de gagner au moins 10 matchs et de participer aux éliminatoires. Et si leur défense joue aussi bien que l’an dernier, les Bengals feront partie des principaux aspirants de l’Américaine, assurément la plus forte des deux conférences.

Q. Mais les Bengals ont-ils amélioré la ligne devant Joe Burrow ?

R. La première saison de Burrow a pris fin en raison de déchirures ligamentaires à un genou à la suite d’un plaqué. Il a ensuite encaissé 51 sacs à sa deuxième, un sommet dans la NFL. Et que dire du Super Bowl ? Les Bengals l’auraient probablement remporté si Burrow avait été mieux protégé. L’organisation a donc embauché trois vétérans sur le marché des joueurs autonomes pour régler le problème : le bloqueur La’el Collins, le garde Alex Cappa et le centre Ted Karras. Sur papier, la ligne est donc améliorée, mais il faudra voir si la soupe prendra.

Q. Qui sont les Ravens ? L’équipe que la plupart des experts incluent parmi l’élite de la NFL ou celle qui a perdu ses six derniers matchs en 2021 ?

R. La vérité se situe quelque part au milieu. Les nombreuses blessures – et quelques décisions discutables de John Harbaugh – expliquent en partie l’effondrement des Ravens en deuxième moitié, mais n’oublions pas qu’ils ont remporté trois matchs qu’ils auraient très bien pu perdre tôt dans la saison (contre les Chiefs de Kansas City, les Lions de Detroit et les Colts d’Indianapolis). La défense des Corbeaux n’est pas redoutable comme elle l’a presque toujours été depuis la fin des années 1990, et le groupe de receveurs n’était déjà pas une force avant l’échange de Marquise Brown aux Cardinals de l’Arizona. Lamar Jackson et les Ravens devraient connaître une meilleure saison en 2022, mais devront prouver qu’ils font partie des grosses pointures de l’AFC.

Q. L’arrivée de Deshaun Watson à Cleveland permettra-t-elle aux Browns de gagner leur premier Super Bowl au cours des prochaines années ou son acquisition s’avérera-t-elle une autre erreur organisationnelle ?

PHOTO JOSHUA GUNTER, ASSOCIATED PRESS Deshaun Watson

R. Watson n’aura pas disputé un match régulier depuis presque deux ans lorsqu’il aura fini de purger sa suspension de 11 matchs. De quelle façon jouera-t-il ? La pression sur lui sera énorme, encore plus parce que les Browns ont pris la très curieuse décision de lui accorder une augmentation salariale même s’il restait quatre saisons à écouler à son contrat précédent avec les Texans de Houston. Ce n’est pas tout. Incroyablement, les Browns ont garanti chaque dollar de cette nouvelle entente de 230 millions (pour cinq ans), créant ainsi un précédent dans l’histoire de la NFL. Watson avait fait savoir que son premier choix était de se joindre aux Steelers lorsque les Texans tentaient de l’échanger. Mais une heure plus tard, Gerry Dulac, qui couvre l’équipe pour le Pittsburgh Post-Gazette, a indiqué que les Steelers n’avaient aucun intérêt pour Watson. Les Browns, eux, lui ont fait couler un pont d’or. Ce n’est pas si difficile à comprendre pourquoi certaines équipes gagnent tout le temps alors que d’autres perdent.

Q. Parlant des Steelers, il y aura beaucoup de nouveauté au sein de leur club en 2022. Parviendront-ils à éviter une saison perdante pour une 19e année de suite ?

R. Un employé du club de longue date, Omar Khan, remplacera Kevin Colbert, parti à la retraite après 22 années comme directeur général. C’est fort probablement Mitch Trubisky qui remplacera Ben Roethlisberger comme quart-arrière, ce qui permettra au premier choix Kenny Pickett d’apprendre pour un certain temps. Autre changement, le Heinz Field est mort. Le domicile des Steelers s’appelle maintenant l’Acrisure Stadium, un nom auquel il faudra s’habituer. Mais Mike Tomlin, lui, est toujours là, tout comme T.J. Watt et une défense qui devrait faire partie des cinq meilleures de la NFL. Le légendaire Big Ben était presque devenu un handicap, avouons-le, et son remplaçant pourra compter sur un groupe de joueurs offensifs prometteur en Najee Harris, Diontae Johnson, Chase Claypool, Pat Freiermuth et le receveur de première année George Pickens, un choix de deuxième tour, qui a été l’étoile du camp. Tout ce jeune talent offensif ne pourra toutefois germer si la ligne ne joue pas nettement mieux qu’elle l’a fait la saison dernière.