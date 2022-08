À moins que Trevor Lawrence et les Jaguars de Jacksonville élèvent leur jeu de plusieurs crans, ce qui est possible, la course au sommet de la division Sud de l’Américaine devrait se faire entre les Colts d’Indianapolis et les Titans du Tennessee, qui ont terminé au premier rang de l’AFC en 2021. Voici notre deuxième texte d’une série de huit à la veille de la saison de la NFL, qui s’amorcera le 8 septembre.

Miguel Bujold La Presse

Q. Les Titans ont-ils raté leur chance de retourner au Super Bowl pour la deuxième fois de leur histoire au cours des dernières années ?

R. L’équipe de Mike Vrabel, nommé entraîneur-chef par excellence de la ligue en 2021, a laissé filer une avance de 10 points en finale de conférence à Kansas City, il y a trois ans, puis a perdu dès son premier match éliminatoire sur son propre terrain lors des deux dernières années (contre Baltimore en 2020 et Cincinnati en 2021). Derrick Henry demeure la pièce maîtresse de l’attaque, mais A. J. Brown a été échangé aux Eagles de Philadelphie parce que les Titans ne voulaient pas consentir un salaire annuel de 25 millions au receveur. Les Titans ont repêché Treylon Burks avec le premier choix qu’ils ont obtenu des Eagles, mais on doute qu’il puisse avoir le même impact que Brown dès sa première saison. Quant à Ryan Tannehill, sa désastreuse performance contre les Bengals de Cincinnati en janvier a démontré qu’il ne faisait pas partie de l’élite chez les quarts-arrière. La défense est bonne, mais devra probablement se hisser parmi les meilleures afin que les Titans puissent conserver leur place parmi les poids lourds de l’Américaine.

Q. Les Colts ont-ils trouvé le bon quart-arrière en faisant l’acquisition de Matt Ryan ?

R. Pour les trois ou quatre prochaines années, oui. Ryan est âgé de 37 ans, mais a toujours pris un soin jaloux de sa condition physique et n’a pas eu l’air d’un quart sur son déclin au cours des dernières saisons, même s’il n’était pas bien entouré chez les Falcons d’Atlanta. La porte tournante chez les quarts depuis la surprenante retraite d’Andrew Luck devrait donc cesser pour un certain temps à Indianapolis. Ryan aura la chance d’être protégé par l’une des bonnes lignes offensives de la NFL et pourra remettre le ballon à Jonathan Taylor, un demi de 23 ans qui a totalisé 20 touchés en 2021, tout en menant la NFL avec 1811 verges au sol. Menée par le secondeur Darius Leonard, la défense est une unité de milieu de peloton.

Q. Quelle équipe doit être considérée comme la favorite du Sud de l’Américaine, les Titans ou les Colts ?

R. À moins que le jeu de Trevor Lawrence s’améliore exponentiellement à sa deuxième campagne, ce sera effectivement encore une course entre les Colts et les Titans au sommet de cette division. Et compte tenu de la force des trois autres divisions de la conférence, il est probable que seul le champion accédera aux éliminatoires. Les Colts semblent actuellement avoir une équipe un peu plus complète que les Titans, et Ryan est supérieur à Tannehill.

Q. Est-ce que les Jaguars ont fait le bon choix en embauchant Doug Pederson comme entraîneur-chef ?

PHOTO GARY MCCULLOUGH, ASSOCIATED PRESS L’entraîneur-chef des Jaguars de Jacksonville, Doug Pederson

R. L’ancien pilote des Eagles fera assurément un meilleur travail que l’imbuvable Urban Meyer… Carson Wentz a connu du succès au début de sa carrière sous les ordres de Pederson, qui devrait donc grandement aider à la progression de Trevor Lawrence, qui a connu une première saison difficile : 59,6 % de passes réussies, moyenne de 214 verges aériennes par match, 12 passes de touché contre 17 interceptions et un coefficient d’efficacité anémique de 71,9. Mais pour être juste, Lawrence n’était pas bien entouré, ni sur le terrain ni à l’extérieur en raison de la présence de Meyer. Les Jaguars ont déboursé une fortune pour convaincre des joueurs comme l’ailier espacé Christian Kirk, le garde Brandon Scherff et l’ailier rapproché Evan Engram de s’amener à Jacksonville. Lawrence devra maintenant jouer significativement mieux, car tous les espoirs des Jaguars reposent sur ses épaules.

Q. Les Texans sont-ils sur la bonne piste ?

R. L’échange de Deshaun Watson les a non seulement éloignés d’un nuage noir, mais il a permis aux Texans de Houston d’acquérir cinq choix, dont trois de premier tour. Difficile à croire que les Browns de Cleveland aient accepté de payer un tel prix pour un joueur aussi radioactif que Watson. La première question à laquelle les Texans devront répondre concerne Davis Mills. Est-il leur quart d’avenir ou non ? L’organisation aura un tas de choix pour mettre la main sur l’un des meilleurs passeurs disponibles au repêchage de 2023 si Mills n’est pas la solution. Ne serait-ce qu’en raison de la transaction qu’ils ont conclue avec Cleveland, les Texans sont assurément en meilleure position qu’ils l’étaient il y a un an, même si leur formation demeure l’une des plus faibles de la NFL.