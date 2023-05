Cyclisme sur route

Clara Émond, skieuse reconvertie en cycliste professionnelle

(Montréal) Après avoir été skieuse alpine, athlète en cross-country et triathlète, la pandémie aura poussé Clara Émond à se lancer dans le cyclisme sur route. Moins de deux ans plus tard et à sa grande surprise, Émond vient de participer à la deuxième course World Tour de sa carrière le week-end dernier et se prépare maintenant pour de nouveaux défis.