(Montréal) Après avoir été skieuse alpine, athlète en cross-country et triathlète, la pandémie aura poussé Clara Émond à se lancer dans le cyclisme sur route. Moins de deux ans plus tard et à sa grande surprise, Émond vient de participer à la deuxième course World Tour de sa carrière le week-end dernier et se prépare maintenant pour de nouveaux défis.

louis-michel.lelievre@sportcom.ca Sportcom

Du plus loin qu’elle se souvienne, Clara Émond a toujours voulu faire carrière en ski alpin. Celle qui s’entraînait au Mont-Sainte-Anne était une spécialiste du slalom et a participé à plusieurs éditions des Championnats canadiens. Les blessures et le début de ses études en droit l’ont toutefois forcée à s’éloigner de son sport favori.

Incapable de rester inactive, Émond a rejoint le club de cross-country de l’Université Laval. Cette discipline l’a ensuite menée au triathlon, sport que pratique également son copain Charles Paquet sur la scène internationale. Elle a même été nommée triathlète féminine de longue distance de l’année au Québec en 2021.

La COVID-19 a été synonyme de changements pour Émond. Les compétitions de triathlon étant annulées un peu partout, elle a pris la décision de se concentrer un peu plus sur le cyclisme sur route. Une décision qui changera sa vie.

Dès sa première compétition, le Grand Prix cycliste de Charlevoix de 2021, Émond surprend tout le monde, y compris Charles Paquet, en remportant l’étape de l’ascension, en plus de terminer troisième au classement général.

« Je détestais le vélo au début ! Je n’avais pas énormément de plaisir à pratiquer ce sport, mais à force de m’entraîner, je m’améliorais assez rapidement. Je n’avais pas vraiment de stratégie ni d’attente à ma première course à Charlevoix. Charles a dû me donner plusieurs conseils de base pour m’aider. Je voulais seulement profiter du paysage. Personne ne comprenait pourquoi j’ai gagné une étape, même Charles me disait que c’était inconcevable », explique Émond en riant.

Ce tour de force attirera l’attention de l’équipe franco-canadienne Emotional. fr-Tornatech-GSC Blagnac VS31 qui mettra Émond sous contrat pour la saison 2022. La Québécoise a sauté à pieds joints dans l’aventure et elle ne regrette pas du tout cette décision.

« Tout est allé vraiment rapidement par la suite. Tornatech m’a approchée pour que je participe aux Championnats canadiens sur route en 2021 comme un genre de test et j’ai terminé huitième au contre-la-montre et à la course sur route. J’ai eu la piqûre et j’ai embarqué avec eux dès la saison suivante », a raconté la Québécoise en entrevue avec Sportcom.

« Le déménagement en Europe était ce qui m’effrayait le plus. Je trouvais difficile d’être loin de ma famille, mais heureusement, ça m’a permis d’aménager avec Charles. J’étais tellement nouvelle et naïve dans le sport que je ne connaissais presque personne, je me sentais petite dans mes culottes. Je ne savais tellement pas à quoi m’attendre que ça ne me faisait pas vraiment peur », a-t-elle ajouté.

Force est de constater qu’Émond apprend extrêmement rapidement. Moins d’un an après ses débuts officiels en cyclisme sur route, l’athlète de Saint-Ferréol-les-Neiges a participé à plusieurs courses en France en 2022, se classant notamment huitième à la Périgord, une course de niveau 1.2.

« Je pense que j’ai toujours eu une facilité dans les sports d’endurance et il faut croire que j’étais prédestinée à faire du vélo. Je suis assidue à l’entraînement et très disciplinée. Il faut aussi dire que je suis assez compétitive, j’aime gagner et performer ! »

À la fin de la campagne 2022, Émond a signé une entente avec la formation française Arkéa Pro Cycling où les occasions de courir sur le World Tour sont plus fréquentes. Rapidement, la Québécoise fait bonne impression avec ses talents de grimpeuse.

« Je considère la saison 2023 comme ma vraie première année dans le monde du cyclisme parce que mon calendrier de course est beaucoup plus imposant. Mon équipe m’a rapidement fait confiance et m’a lancée dans l’action tôt dans la saison, j’avais le feu vert à la Vuelta Extremadura (2.2) et j’ai terminé deuxième au général et première au classement des grimpeuses », s’est-elle réjouie.

Après sa 67e place de la fin de semaine à Liège-Bastogne-Liège, l’athlète de 26 ans se préparera pour un gros été où elle pourrait notamment participer au Tour de Suisse et au Tour de France, des expériences complètement inespérées pour celle qui affirme en apprendre chaque jour à propos de son sport.

« Plus je vais faire de courses, plus je vais m’améliorer. Il y a de grosses épreuves qui s’en viennent comme le Tour des Pyrénées qui se déroule principalement en montagne. Ce sera un très beau terrain de jeu. On a su récemment qu’on aurait notre place au Tour de France et ce serait la plus belle expérience de ma vie si j’ai la chance d’y participer », a conclu Émond.