(Bruxelles) Le double vainqueur du Tour de France, Tadej Pogacar, devait rentrer chez lui lundi après avoir été opéré « avec succès » au poignet gauche en Belgique.

L’équipe du Slovène âgé de 24 ans a indiqué par voie de communiqué en soirée dimanche que l’intervention chirurgicale visant à réparer une fracture du scaphoïde du poignet gauche s’était bien déroulée. Elle a ajouté que Pogacar, qui s’est blessé après avoir été victime d’une vilaine chute survenue pendant la course d’un jour Liège — Bastogne — Liège, entamerait maintenant sa « récupération et sa rééducation ».

Pogacar a été traité par un spécialiste dans un hôpital de Genk immédiatement après sa chute.

L’équipe UAE Team Emirates n’a pas précisé la durée de l’absence de Pogacar ni si sa blessure pourrait affecter sa préparation en vue du Tour de France, qui commencera en juillet.

Après ses triomphes à la course Amstel Gold et à la Flèche Wallonne, Pogacar espérait devenir le troisième coureur de l’histoire à compléter le tour du chapeau des classiques ardennaises. Il a toutefois été contraint à l’abandon après 85 kilomètres. La course a été remportée par le champion du monde, Remco Evenepoel, qui a offert une performance magistrale en route vers la conquête de la plus vieille classique cycliste au monde pour une deuxième année consécutive.

Le Tour de France se mettra en branle le 1er juillet à Bilbao, en Espagne.