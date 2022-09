Mondiaux de vélo de montagne des moins de 23 ans

Des émotions partagées pour Roxane Vermette

Roxane Vermette n’a pas eu la tâche facile à ses derniers Championnats du monde chez les moins de 23 ans à Les Gets, en France. La Québécoise a été impliquée dans une chute au tout début de la course, créant un énorme effet domino. Vermette s’est retrouvé à l’arrière complètement et a remonté la pente petit à petit pour finalement franchir le fil d’arrivée au 30e rang.