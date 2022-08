(Montréal) Guillaume Boivin est de retour au Danemark et cette fois, contrairement à ce qui s’était passé tout juste avant le Tour de France, ses valises et son vélo sont arrivés à bon port. Mardi, le cycliste de l’équipe Israel — Premier Tech était de la première étape du Tour du Danemark où il s’est classé 26e, dans le même temps que le vainqueur.

mathieu.laberge@sportcom.qc.ca Sportcom

Les Québécois Pier-André Côté (35e) et Nickolas Zukowsky (39e) ont quant à eux vu leur coéquipier néerlandais chez Human Powered Health, Arvid de Kleijn, se classer cinquième au terme du parcours de 223 kilomètres entre Allerod et Koge. Le Néerlandais Olav Kooij (Jumbo-Visma) a remporté l’étape au sprint devant le double vainqueur d’étape au dernier Tour de France, le Belge Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck).

« C’était une course super nerveuse avec de petites routes jusqu’au circuit final. Il y a eu pas mal de chutes. Nous voulions faire le sprint avec Taj Jones, mais il a été pris dans une chute avec 1 kilomètre et demi à faire. Notre plan est donc un peu passé par la fenêtre et c’est un peu plate, mais au moins, je pense qu’il va être correct », a analysé Boivin.

« Je pense qu’on a fait un beau travail de leadout et nous étions plusieurs gars (de l’équipe) », a reconnu Côté, qui a succédé à Boivin à titre de champion canadien 2022. « Chad Haga a fait une super job à 10 kilomètres de la ligne pour nous placer (en bonne position). […] C’est sûr qu’Arvid est un petit peu déçu de cette cinquième place, mais ça reste un très bon résultat. Il était dans le coup. »

Boivin a des visées au classement général au Danemark, lui qui a habituellement la tâche d’épauler ses coéquipiers.

« Je me sens super bien et j’ai hâte au reste de la semaine. Ce n’est pas ma spécialité, mais demain (mercredi), au contre-la-montre, je vais essayer de faire de mon mieux pour jouer le classement général, car il y a de belles étapes. […] Pour une rare fois, je vais essayer de faire un bon chrono ! »

Pour l’anecdote, le vétéran a confirmé qu’il n’a pas encore reçu ses vélos qu’il avait amenés à Copenhague avant de prendre part au Tour de France, à la fin juin.

« C’est assez incroyable de voir que ça fait sept ou huit semaines et que je n’ai pas encore eu mes vélos. C’est vraiment fou ! », constate Boivin, qui ajoute que le parcours de jeudi sera intéressant en raison des nombreux secteurs en gravier. Une analyse que confirme Pier-André Côté.

« Ce sera comme une course d’un jour, mais dans une course par étapes avec 240 kilomètres et avec des sections de gravelle. Ce sera quasiment un monument ! »

Mercredi, la deuxième étape du Tour consistera en un contre-la-montre de 12,2 kilomètres dans les rues d’Assens.