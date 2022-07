La deuxième étape du Tour de France femmes a été synonyme de chaos pour Simone Boilard et Olivia Baril qui ont toutes les deux chuté, lundi, sur le parcours de 136 kilomètres menant jusqu’à Provins.

Mathieu fontaine Sportcom

Huitième aux Champs-Élysées la veille, Simone Boilard avait de grandes ambitions pour cette deuxième sortie de la compétition, mais des accrochages survenus en fin de course ont contrecarré ses plans. Malgré la force des impacts, la meneuse de l’équipe St Michel – Auber93 WE a été en mesure de rallier l’arrivée en 80e place.

Au bout du compte, elle a accusé un retard de 3 minutes et 22 secondes sur le trio de tête composé de la gagnante, la Néerlandaise Marianne Vos (Jumbo-Visma), qui a devancé au sprint l’Italienne Silvia Persico (Valcar-Travel & Service) et la Polonaise Katarzyna Niewiadoma (Canyon/SRAM racing).

PHOTO JEFF PACHOUD, AGENCE FRANCE-PRESSE Grâce à sa victoire, la triple championne du monde Marianne Vos entreprendra la troisième étape revêtue du maillot jaune de meneuse, mardi.

« Je suis très déçue, c’est certain. Je visais un bon finish encore aujourd’hui et je crois que le parcours me convenait parfaitement. Malheureusement, j’ai eu deux lourdes chutes dans le dernier tour du circuit et je me suis fait mal. J’ai perdu du temps précieux pour le classement général et mon but sera simplement de bien récupérer pour les prochaines étapes », a commenté Boilard au terme de la journée.

Olivia Baril et ses coéquipières chez Valcar-Travel & Service ont elles aussi connu leur lot de mésaventures, alors qu’elle et trois autres membres de sa formation ont chuté pendant l’épreuve. Secouée sur le coup, la cycliste de Rouyn-Noranda a pu remonter en selle rapidement pour conclure la course et aller féliciter Silvia Persico pour sa performance.

« Pour nous, c’est une bonne mauvaise journée », a confié Baril, 127e du jour (+8 minutes et 29 secondes). « Presque toutes nos filles sont tombées, mais Silvia fait quand même deuxième, alors c’est bon pour l’équipe. Personnellement, il n’y a pas trop de mal et je serai prête pour demain. »

Seule autre représentante de la Belle Province en action sur les routes française cette semaine, Magdeleine Vallières-Mill a quant à elle pu éviter la casse, ce qui n’a pas été le cas pour ses coéquipières chez EF Education-TIBCO-SVB.

La Sherbrookoise a ainsi levé le pied pour prêter main-forte aux coureuses impliquées dans des incidents, avant de franchir la ligne d’arrivée au 111e échelon (+5 minutes et 13 secondes).

« Mon rôle était de rester proche de mes coéquipières et de m’assurer qu’elles ne dépensent pas d’énergie pour rien. J’ai remonté les filles pour le dernier circuit et, ensuite, j’ai attendu celles qui ont été prises dans les chutes pour les rapporter. Heureusement, aucune de nos filles n’est blessée sérieusement », a indiqué Vallières-Mill, soulignant au passage la performance de sa coéquipière américaine Veronica Ewers (26e, +34 secondes).

En vertu de sa victoire, la triple championne du monde Marianne Vos entreprendra la troisième étape revêtue du maillot jaune de meneuse, mardi. Les participantes s’élanceront à Reims, avant de s’arrêter à Épernay, 134 kilomètres plus loin.