(Paris) À une étape du but, la moitié du contingent canadien au Tour de France ne verra pas les Champs-Élysées, dimanche soir.

Simon Drouin La Presse

Guillaume Boivin, malade, et Michael Woods, positif à la COVID-19, ont dû se retirer à quelques heures du départ de la 21e et dernière étape, largement protocolaire.

Malade depuis la veille, Woods a reçu un résultat positif à un test de dépistage du coronavirus en matinée. Ne se sentant pas bien lui non plus, Boivin, son coéquipier d’Israel-Premier Tech, s’est retiré à titre préventif, même si son test antigénique s’est avéré négatif.

« C’était la meilleure décision à prendre avec Mike qui a testé positif », a affirmé Boivin, la voix éteinte, en entrevue téléphonique. « Je ne feelais pas trop ce matin. »

Après un deuxième Tour pénible, le cycliste originaire de Longueuil devait retrouver sa copine et ses parents venus assister à la course. « Ce n’est pas le fun, mais la saison est longue et il faut récupérer le plus vite possible en vue des prochaines courses. »

Boivin n’avait pas de symptômes particuliers. « Je feelais un peu bizarre et je n’ai pas trop bien dormi. »

L’athlète de 33 ans était encouragé par une dernière semaine où il s’est mieux senti. En entrevue la veille, il se disait « extrêmement motivé » par la fin de saison. « C’est plate, mais ce n’est pas la fin du monde non plus. J’espère juste me sentir mieux bientôt. »

Woods semblait plus abattu. « [Je suis] dégoûté », a-t-il écrit sur sa messagerie Twitter, relayant l’info diffusée par son équipe Israel-Premier Tech (IPT) confirmant son retrait.

Même s’il était malade, l’athlète de 35 ans a disputé le contre-la-montre ultime de Rocamadour, où il a fini 128e samedi. En soirée, à Orléans, celui qui occupait le 36e rang du classement général a dû décliner une demande d’entrevue avec La Presse puisqu’il devait se maintenir en isolement. Jusque-là, les tests de dépistage s’étaient avérés négatifs.

En l’absence de Woods et Boivin, leurs coéquipiers Hugo Houle et Antoine Duchesne, de Groupama-FDJ, seront donc les seuls Canadiens qui compléteront ce Tour historique, si tout se passe bien. Jamais le Canada n’avait compté autant de partants au départ.

Sauf changement, IPT ne sera pour sa part représentée que par trois coureurs pour cette 21e étape de 115,6 km qui, comme la tradition le veut, servira sans doute de défilé pour le maillot jaune Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) avant un sprint massif sur les Champs-Élysées.

En plus de Houle, l’Israélien Guy Niv et le Letton Krists Neilands se sont élancés pour la formation israélo-canadienne, dimanche après-midi, à Paris La Défense Aréna.

Chris Froome et le gagnant d’étape Simon Clarke ont aussi dû abandonner à cause de la COVID-19. Le Danois Jakob Fuglsang s’est fracturé une côte sur une chute à la 15e étape.

L’an dernier, Woods a quitté son premier Tour à l’issue de la 18e étape pour se préparer en vue de l’épreuve sur route des Jeux olympiques de Tokyo, où il s’est classé 5e. Le grimpeur a chuté à la neuvième étape cette année, ce qui l’a considérablement ralenti par la suite. Il a repris du mieux dans la dernière semaine, finissant troisième de la 16e étape remportée par son coéquipier Hugo Houle.