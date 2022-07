Après avoir enflammé son public au Danemark, où il a été en échappée perpétuelle dans son maillot à pois, Magnus Cort tient enfin sa victoire d’étape au Tour de France de 2022.

Simon Drouin La Presse

Le Danois d’EF Education-EasyPost s’est imposé par la plus petite des marges au bout d’un sprint en montée mémorable à Megève, mardi, lors d’une 10e étape interrompue par des manifestants. Tadej Pogačar (UAE) a conservé son maillot jaune par une poignée de secondes, à son corps défendant… ou pas.

Cort a eu le meilleur sur l’Australien Nick Schultz (BikeExchange), qu’il a sauté sur le fil à l’issue d’un dernier kilomètre chaotique à souhait après un regroupement de 10 rescapés de l’échappée.

« Quand c’est revenu ensemble dans l’ultime ligne droite, j’ai vu une sorte de podium dans le coin avec le signe du Tour de France. Je me suis dit : celle-là est la mienne maintenant, peu importe le prix à payer. »

En échappée sur plus de 600 km depuis le départ du Tour à Copenhague, Cort a décroché sa deuxième victoire d’étape après un premier succès à Carcassonne en 2018.

« Pour un coureur comme moi, ça ne peut pas être plus gros, a indiqué l’athlète de 29 ans. C’est ce que je fais : chasser des étapes dans des courses comme celle-là. Le Tour, c’est ce qu’il y a de mieux. J’en ai gagné une à mon premier. J’en ai fait ensuite plusieurs sans réussir. Avec de la volonté et après plusieurs tentatives, c’est incroyable de le refaire. »

Le vétéran espagnol Luis Leon Sanchez (Bahrain), qui s’était isolé dans les trois derniers kilomètres, a trouvé l’énergie pour lancer le sprint aux 300 m, mais il a dû se contenter du troisième rang.

Alberto Bettiol s’est envolé sur le plat avec 43 km à faire, ce qui a permis à son coéquipier Cort de s’économiser jusqu’à la dernière montée de 18 km vers l’altiport de Megève.

L’Italien d’EF et le reste de l’échappée et le peloton ont dû poser pied en raison d’une manifestation d’un collectif écologique qui a réussi à bloquer la route et à allumer des fumigènes. La neutralisation a duré une dizaine de minutes et les coureurs sont repartis avec les mêmes écarts au moment de l’arrêt forcé.

Au lendemain de la première véritable journée de repos, la matinée a bien mal commencé pour Pogačar. Le Slovène d’UAE a appris que son coéquipier néo-zélandais George Bennett, un de ses solides alliés en montagne, devait quitter le Tour après un test positif à la COVID-19. Le double vainqueur du Tour a évité le pire puisque son principal lieutenant, le Polonais Rafal Majka, lui aussi positif, a pu continuer en raison de sa charge virale moins importante.

Réduit à sept coureurs, UAE n’a pas semblé souhaiter tamiser la composition de l’échappée, un peu comme la semaine dernière. Cette indolence a mené à deux premières heureuses furieuses, au cours desquelles les tentatives ont fusé de partout.

« Quand tu as de grosses équipes comme Ineos ou Lotto qui sont capables de contrôler les débuts de course et de filtrer qui jouent les victoires, ça devient vite cadenassé et l’échappée part vite », a noté Antoine Duchesne, resté auprès de son meneur David Gaudu (Groupama). « Là, tout le monde sait que UAE ne contrôle pas. Ils sont derrière et laissent la course aller. Ils prennent des risques. »

PHOTO MARCO BERTORELLO, AGENCE FRANCE-PRESSE Antoine Duchesne (au centre) avec le peloton

Houle et IPT

Hugo Houle, Jakob Fuglsang et même Chris Froome se sont essayés du côté d’Israel-Premier Tech (IPT). En vain.

« J’ai mis beaucoup d’efforts pour prendre l’échappée, mais il m’en a manqué un peu », a constaté Houle, qui a effectué la dernière montée à son rythme avec ses compatriotes Duchesne et Michael Woods.

C’est plutôt Simon Clarke, vainqueur de l’étape des pavés, qui a réussi à prendre le large pour IPT. L’Australien a cependant été parmi les premiers lâchés dans l’ascension finale.

L’échappée de 18 coureurs s’est donné une priorité de plus de 9 minutes, ce qui a permis à l’Allemand Lennard Kämna (Bora) de rêver au maillot jaune.

Pogacar et UAE semblaient disposés à laisser filer la tunique de meneur… jusqu’à ce qu’ils se mettent à rouler vers Megève. Ils ont levé le pied à mi-parcours, satisfaits de l’écart, mais d’autres équipes de favoris au général ont pris le relais. Si bien que le Slovène, qui a encore sprinté jusqu’à l’arrivée, a conservé le jaune pour 11 secondes.

« On a pris notre rythme pour la première partie de la montée et on a ensuite ralenti le pas un peu, a expliqué Pogacar. D’autres équipes se sont pointées et elles étaient tout partout sur la route. Ça a frotté un peu et à la fin, on garde le maillot pour quelques secondes. »

Guillaume Boivin, l’autre Canadien d’IPT, est rentré dans le gruppetto.

À la veille de la première grande étape alpestre, avec arrivée au sommet du col du Granon, « le plus dur du Tour » dixit Duchesne, qui l’a reconnu, les UAE auront des décisions à prendre. Pogačar détient une priorité de 11 secondes sur Kämna et de 39 secondes sur Jonas Vingegaard (Jumbo).

« Chaque effort, chaque jour, ça laisse des traces », a souligné Houle, désormais 39e au général. « On va voir comment ça va évoluer, mais c’est certain qu’Ineos et Jumbo vont attaquer à un certain moment. »