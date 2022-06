Tour de Suisse

Houle aide Fulgsang à conserver le maillot jaune

L’étape de haute montagne du Tour de Suisse s’annonçait ardue et elle l’a été. Un parcours de 180 kilomètres entre Locarno et Moosalp, comportant plus de 4200 mètres de dénivelé où le Danois Jakob Fuglsang (Israel – Premier Tech) a été en mesure de défendre son maillot jaune par une toute petite seconde vendredi.