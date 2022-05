À deux ans des JO de Paris

Le cyclisme sur piste canadien sur la bonne voie

(Milton) Le Canada a terminé la Coupe des nations de Milton avec une récolte de trois médailles, une troisième place non médaillée, cinq autres top-5 et top-8. Il n’y a pas à dire, le cyclisme sur piste est sur la bonne voie à un peu plus de deux ans des Jeux olympiques de Paris.