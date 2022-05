(Milton) La victoire de Kelsey Mitchell au keirin a été quelque peu assombrie par la chute de sa compatriote et bonne amie Lauriane Genest, qui a entraîné deux coureuses avec elle.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

Dans l’avant-dernier tour, alors qu’elle tentait de remonter par l’extérieur, Genest a touché la roue arrière de la Japonaise Yuka Kobayashi, provoquant la chute. La Néerlandaise Steffie van der Peet, qui se trouvait tout juste derrière a été une victime collatérale de cet accrochage à haute vitesse.

Genest et van der Peet se sont relevées seules, mais Kobayashi, dont la tête a durement touché le sol, a dû être transportée hors de l’enceinte en civière.

Pendant ce temps, Mitchell déjà en tête, a su contenir ses deux poursuivantes, l’Allemande Lea Sophie Friedrich, championne du monde en titre, et la Japonaise Mina Sato, pour remporter une troisième médaille ce week-end, après le bronze au sprint par équipe et l’argent au sprint.

Le Canada et le japon ont toutefois déposé un protêt, estimant que Friedrich aurait dévié de sa trajectoire, forçant Kobayashi à en faire de même, la poussant ainsi dans la trajectoire de Genest.

Les officiels de l’UCI sont à réviser la séquence. Comme Genest s’est relevée pour franchir quelques minutes plus tard le fil en quatrième place, elle pourrait ainsi se retrouver sur le podium.

Genest, médaillée de bronze des derniers Jeux olympiques à Tokyo et de la Coupe des nations de Glasgow, tentait de récolter une deuxième médaille ce week-end après avoir partagé le podium avec Mitchell, Sarah Orban et Jackie Boyle au sprint par équipe et terminé au pied de celui-ci au sprint individuel.

Wammes et Dodyk stoppés en huitièmes

Plus tôt en journée, Nick Wammes et Ryan Dodyk ont vu leur parcours au sprint stoppé en huitièmes de finale.

Wammes a été embêté par la stratégie du Japonais Kento Yamasaki dans sa course. Piégé au haut de la piste, l’Ontarien n’a pas été en mesure de combler l’écart quand Yamasaki a lancé son attaque. Wammes était particulièrement déçu de sa performance et a mis un très long moment avant de venir rencontrer les journalistes sur place.

Dodyk était quant à lui tout sourire après avoir cédé la victoire au médaillé d’argent des derniers Jeux olympiques et Mondiaux, le Néerlandais Jeffrey Hoogland, après une course spectaculaire.

L’Albertain était nez à nez avec l’un des meilleurs de sa profession. Il était si près en fait que les pieds des deux cyclistes se sont touchés. Dodyk a été obligé de ralentir sa cadence une fraction de seconde afin de ne pas chuter. Il croyait être en mesure de rattraper Hoogland par la suite, mais le mal était fait.

Le tandem canadien au madison, Sarah van Dam et Lily Plante, n’a pas réellement réussi à tirer son épingle du jeu, n’amassant aucun point pour terminer au 11e rang de l’épreuve remportée par les Italiennes Elisa Balsamo et Chiara Consonni avec 54 points. Elles ont devancé les Australiennes Alexandra Manly et Chloe Moran (45), ainsi que les Irlandaises Mia Griffin et Alice Sharpe (29).

À l’omnium masculin, Jackson Kinniburgh occupe le 14e rang avec 50 points après trois des quatre étapes. Sa meilleure performance jusqu’ici a été réalisée au scratch, où il a terminé 11e et récolté 20 points.