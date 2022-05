C’est avec le vélo de sa coéquipière Maghalie Rochette que Cindy Montambault prenait d’assaut le circuit de la Coupe du monde de vélo de montagne d’Albstadt, en Allemagne. La vétérane de l’équipe a terminé la compétition au 72e rang.

Sportcom

« C’est toujours un parcours difficile ici à Albstadt, je n’avais pas les meilleures jambes aujourd’hui (dimanche) et j’ai payé. Le voyagement m’a beaucoup fatiguée et ça n’a pas débouché sur quelque chose de positif. C’est toujours ma bête noire de la saison ici, je suis contente que ce soit fait », a commenté Montambault.

« C’est difficile de participer à des courses sur un vélo qui n’est pas le nôtre. Le positionnement est complètement différent de ce à quoi je suis habituée. C’est un vélo de la meilleure qualité possible, mais en ayant couru toujours de la même façon depuis 2017, l’adaptation n’est pas facile », a-t-elle ajouté.

Également en action à Albstadt, Laurie Arsenault a conclu l’épreuve 63e alors que Maghalie Rochette n’a pas complété l’épreuve.

« C’était peut-être l’une des pires courses de ma vie, il n’y a pas vraiment de positif qui ressort de la journée. J’ai lutté avec des problèmes de santé au cours de la dernière semaine et ça m’a affecté. J’apprends à être patiente et je ne laisse pas les mauvaises journées m’affecter plus qu’il le faut », a mentionné sereinement Arseneault.

L’Australienne Rebecca McConnell l’a emporté en devançant la Suédoise Jenny Rissveds (+58 secondes) et l’Autrichienne Mona Mitterwallner (+1 minute). Jennifer Jackson de la Colombie-Britannique a obtenu le meilleur résultat canadien avec une 26e place.

Montambault et Arsenault voudront prendre du repos au cours des prochains jours en vue de la prochaine étape de la Coupe du monde qui se tiendra dès la fin de semaine prochaine à Nove Mesto, en République tchèque.

« Je vais me reposer le plus possible, je sais que la forme est bonne, je l’ai prouvé en début de saison. Je dois trouver une façon pour que tout s’enchaîne de la bonne manière afin d’obtenir un meilleur résultat. Je n’ai pas d’objectif précis, mais je veux être mieux préparée mentalement pour les prochaines courses », a affirmé Montambault.

« Chaque course est différente, je sais que je peux en donner encore plus. J’espère que ce sera une meilleure journée en République tchèque la fin de semaine prochaine. Je vais tout faire pour que ce le soit du moins », a ajouté Arseneault.

Du côté masculin, c’est Marc-André Fortier qui a été le premier Québécois à franchir la ligne d’arrivée au 98e échelon. Il a été suivi quelques instants plus tard par son compatriote Victor Verreault qui termine 111e.

Le Britannique Thomas Pidcock a remporté les grands honneurs en devançant le Suisse Nino Scurter par 20 secondes. Le Roumain Vlad Dascalu (+21 secondes) a complété le top-3.