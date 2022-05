« Je suis à boutte ! Je suis content que ce soit fini », a lancé Pier-André Côté (Human Powered Health) quelques minutes après la sixième et dernière étape des 4 Jours de Dunkerque où il a une fois de plus épaulé son coéquipier néerlandais Arvid De Kleijn.

Sportcom

« C’était loin d’être l’étape la plus facile, le vent s’est mêlé de la partie aujourd’hui [dimanche]. Le départ a été rapide et un petit groupe s’est échappé, mais on a été en mesure de les rattraper juste avant d’entrer dans le circuit final où il fallait faire huit fois la boucle de 9 kilomètres. C’était épuisant ! » a mentionné Côté.

« Mes jambes étaient complètement mortes après la course, c’était très intense », a-t-il ajouté.

De Kleijn a finalement pris le 17e rang du jour alors que l’épreuve a été remportée par le Belge Gerben Thijssen (Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux). Les Français Hugo Hofstetter (Arkéa Samsic) et Lorrenzo Manzin (Total Energies) ont complété le top-3.

« On savait que ça allait être difficile sur le circuit final pour placer Arvid à l’avant, il n’y avait vraiment pas beaucoup d’espace. On a été à court un peu pour qu’il ait une chance au sprint, mais je pense qu’on a fait un bon travail dans l’ensemble », a expliqué l’athlète de 25 ans.

Côté a, quant à lui, fini la course au 42e échelon, au sein du groupe de tête. Ce résultat lui permet de grimper de deux rangs au classement général pour terminer les 4 Jours de Dunkerque en 15e place.

« C’est un beau petit bonus d’obtenir un bon classement comme ça au général. Je savais que si je faisais bien lors de la cinquième étape, j’allais être en mesure d’avoir un bon résultat. Ce n’est pas incroyable et éclatant, mais ce n’est pas mauvais et ça confirme ma constance sur le circuit », a conclu Côté

Olivia Baril championne en Espagne

Olivia Baril (Valcar – Travel & Service) a remporté le Grand Prix de la ville d’Eibar (1.1) en Espagne sur un parcours qu’elle connaissait comme le fond de sa poche, elle qui a déjà habité à Mendaro, à une dizaine de kilomètres d’Eibar.

« Je suis vraiment contente de cette victoire. Mon équipe a travaillé vraiment fort pour moi alors je suis très reconnaissante envers elle. Mon directeur sportif a dit avant la course qu’il ne venait pas pour une deuxième place. J’adore tellement courir au Pays basque, ça me donne encore plus de force », a-t-elle commenté avec fierté après sa victoire.

Baril a triomphé au sprint devant les Espagnoles Ane Santesteban (BikeExchange – Jayco) et Mavi Garcia (UAE ADQ). La Croate Jelena Eric (Movistar) a également terminé l’épreuve dans le groupe de tête.