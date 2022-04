Cyclisme sur route

Le duo Houle-Woods mène la charge pour Israel-Premier Tech

Hugo Houle (Israel-Premier Tech) a une fois de plus épaulé son meneur Michael Woods, samedi, lors de la sixième et dernière étape du Tour du Pays basque, en Espagne. Le Québécois s’est rapidement faufilé dans l’échappée afin de préparer le terrain pour son coéquipier et compatriote canadien, 12e du jour au final.