(Montréal) Hugo Houle a démontré une fois de plus qu’il ne se laissera pas abattre par l’absence de ses coéquipiers à Paris-Nice. Vendredi, lors de la sixième étape disputée sur les routes montagneuses entre Courthézon et Aubagne, le cycliste de la formation Israel-Premier Tech a terminé au 34e rang, au sein du peloton de tête.

« Ç’a bien été en général. C’est une journée difficile pour le corps avec les montagnes et le vent de face à environ 30 km/h. En étant seul, ça me rend la tâche plus difficile pour essayer de me cacher du vent, mais certaines équipes ont été gentilles avec moi. Je voulais rester devant et rester avec les gros noms. J’étais bien placé dans le final, je voulais finir dans le peloton, l’objectif est réussi », a expliqué Houle en entrevue avec Sportcom.

Tous les coéquipiers de Houle sont tombés au combat au cours des derniers jours en raison de blessures ou d’infections. Le Québécois avait brillé la veille en terminant au 25e rang, et il ne semble pas vouloir ralentir d’ici la fin de la compétition prévue dimanche.

« La forme tient toujours le coup. Le niveau est là, je pense que ça devrait être encore le cas pour les deux prochaines étapes. Ce n’est pas facile, mais ça va bien. »

La sixième étape a été remportée au sprint par Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies). Le Français s’est effondré en larmes après un effort 5 h 33 min 6 s.

Burgaudeau s’est détaché du Danois Mads Pedersen (Trek-Segafredo) et du Belge Wout Van Aert (Jumbo-Visma) tout juste avant le fil d’arrivée pour l’emporter.

Aucun changement à signaler au sommet du classement général provisoire. Le meneur, le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma), a lui aussi terminé parmi le peloton de tête vendredi, tout comme ses poursuivants Simon Yates (BikeExchange-Jayco) et Pierre Latour (TotalEnergies). Le Britannique est à 39 secondes de Roglic, tandis que le Français affiche un retard de 41 secondes.

Hugo Houle conserve quant à lui le 11e rang à l’aube de la septième et avant-dernière étape de Paris-Nice qui se tiendra en montagne, samedi, entre Nice et le Col de Turini. Le cycliste de Sainte-Perpétue fera tout en son possible pour maintenir son classement.

« Ça risque d’être encore une journée difficile demain (samedi) avec la montée du mythique Col de Turini. Ce serait un résultat exceptionnel si je réussis à maintenir mon classement ou même à grimper dans le top-10. Il y a d’excellents grimpeurs qui seront dangereux dans les prochains jours, mais je vais donner mon 110 % », a-t-il conclu.

Le 62 à l’honneur pour Antoine Duchesne

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Antoine Duchesne

Au même moment en Italie, la sixième étape du Tirreno-Adriatico battait son plein sur les routes séparant Sefro de Fermo. Le Québécois Antoine Duchesne a profité de cette course pour gagner quelques places au classement général provisoire.

Le Saguenéen de l’équipe Groupama-FDJ, 62e du jour, a conclu la journée à 7 minutes 23 secondes du vainqueur, le Français Warren Barguil (Arkéa Samsic). La performance de Duchesne lui a permis de gagner 9 rangs au général et il pointe désormais au 62e échelon.

Le Belge Xandro Meurisse (Alpecin-Fenix) a terminé au deuxième rang vendredi, 10 secondes derrière Barguil. L’Italien Simone Velasco (Astana Qazaqstan) a complété le top-3, à 14 secondes du vainqueur.

Sixième du jour, le Slovène Tadej Pogacar (UAE Emirates) a conservé le maillot jaune de meneur avec une avance de neuf secondes sur le Belge Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl). Le Néerlandais Thymen Arensman (DSM) a gagné une position pour grimper au troisième rang (+43 secondes).