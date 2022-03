(Montréal) Après avoir perdu Guillaume Boivin, Rudy Barbier et Mads Würts Schmidt au combat plus tôt cette semaine, l’équipe Israel-Premier Tech a continué de jouer de malchance jeudi, alors que trois autres de ses membres ont été contraints à l’abandon à Paris-Nice.

Le Montréalais James Piccoli et le Norvégien Carl Fredrik Hagen ont dû faire une croix sur l’épreuve en raison de symptômes non reliés à la COVID-19, tandis que le Belge Tom Van Asbroeck était sur la touche à cause d’une infection respiratoire.

Hugo Houle était donc le seul cycliste de la formation à prendre le départ de la cinquième étape de Paris-Nice. Le Québécois n’a pas semblé ébranlé par la perte de ses comparses, terminant 25e (+5 minutes 52 secondes) dans les montagnes entre Saint-Just-Saint-Rambert et Saint-Sauveur-de-Montagut.

« J’étais déçu de ne pas avoir de coéquipiers sur les routes aujourd’hui (jeudi). J’espérais que tout se passe bien de mon côté. Il y a certainement un virus qui court dans le peloton, car il y a 18 coureurs qui n’ont pas pris le départ ce matin. C’est une situation très spéciale en ce moment », a expliqué l’athlète de Sainte-Perpétue, qui a dû remanier sa stratégie en l’absence de ses coéquipiers.

« La forme est au rendez-vous, tout le personnel de l’équipe est derrière moi et je donne mon 110 % puisqu’il y a beaucoup de travail à faire quand on n’a pas de coéquipiers. Je m’occupe de ma propre personne, je dois être très vigilant pour attaquer. J’essaie de suivre les meilleures équipes pour profiter de leur travail. J’ai assez d’expérience pour faire ma place. »

L’Américain Brandon McNulty (UAE-Emirates) a remporté la première victoire de sa carrière lors d’une course du World Tour en parcourant les 38 derniers kilomètres en solo. Le Français Franck Bonnamour (B & B Hotels-KTM) a pris le deuxième rang, concluant 1 minute 58 secondes derrière le vainqueur. L’Américain Matteo Jorgenson, de l’équipe Movistar, a terminé troisième dans le même temps que Bonnamour.

Meneur au cumulatif depuis mercredi, le Belge Wout Van Aert (Jumbo-Visma) n’a pas pu faire mieux que le 98e rang, à plus de 24 minutes de McNulty. Il a cédé le maillot jaune à son coéquipier slovène Primoz Roglic, 23e du jour (+5 minutes 43 secondes).

Van Aert a glissé au 62e rang après la course de jeudi, ce qui a permis au Britannique Simon Yates (BikeExchange-Jayco, +39 secondes) et au Français Pierre Latour (TotalEnergies, +41 secondes) de percer le top-3 du classement général provisoire.

De son côté, Hugo Houle s’approche du top-10, lui qui pointe maintenant en 11e place (+2 minutes 3 secondes).

« Ç’a été une de meilleures étapes de montagne de ma carrière aujourd’hui (jeudi). On va voir de jour en jour pour les prochaines étapes, ce ne sera pas facile, car il reste des épreuves assez difficiles. Je vais essayer de bien récupérer et d’être opportuniste d’ici la fin de la semaine », a conclu Houle.

Pogacar prend la tête

Double champion en titre du Tour de France, le Slovène Tadej Pogacar (UAE Emirates) a remporté la quatrième étape de Tirreno-Adriatico, en Italie, ce qui lui a permis de prendre le premier rang du classement général provisoire de la compétition.

Pogacar a devancé l’Italien Filippo Ganna (INEOS-Grenadier), 29e jeudi, qui trônait au sommet depuis la première étape. Ganna a glissé au troisième rang, alors que le Belge Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) a conservé la deuxième place au général.

Evenepoel (+2 secondes) a terminé quatrième jeudi, dans le même temps que le Danois Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) et le Français Victor Lafay (Cofidis), respectivement classés deuxième et troisième.

De son côté, le Québécois Antoine Duchesne (Groupama-FDJ) a pris le 64e de l’épreuve de 202 kilomètres, 5 minutes derrière Pogacar. Le cycliste de Saguenay occupe la 71e place (+6 minutes 33 secondes) au classement général provisoire.