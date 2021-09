Léandre Bouchard a maintenant son titre de champion canadien! L’Almatois s’est imposé lors de l’épreuve de cross-country vendredi lors du Championnat canadien de vélo de montagne à Baie-Saint-Paul, sur un parcours détrempé au centre de plein air Le Génévrier. 

DAVE AINSLEY Le Quotidien

«J’ai finalement gagné et à la maison», a lancé le nouveau monarque national, après avoir été le premier des 21 participants à franchir le fil d’arrivée, ce qu’il a pu faire triomphalement à pied avec le vélo bien dans les airs pour célébrer sa victoire par un peu moins d’une minute. Il a roulé devant du début à la fin, après avoir réalisé les cinq boucles de 5.7 kilomètres d’un parcours technique agrémenté de plusieurs montées. Il a détrôné le gagnant des deux dernières éditions en 2018 et 2019 et éternel rival, l’Ontarien Peter Disera, qui a terminé quatrième. Un autre Québécois et coéquipier de Bouchard avec Pivot Cycles OTE, Marc-André Fortier, a suivi 48 secondes derrière en deuxième position, tandis que l’Ontarien Tyler Orschel a complété le podium.