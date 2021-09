Cyclisme

Tour de Grande-Bretagne

Nickolas Zukowsky et compagnie dans le peloton

La septième et avant-dernière étape du Tour de Grande-Bretagne s’est dirigée vers le Nord, plus précisément sur les routes écossaises, où le Belge Yves Lampaert (Deceuninck-Quick Step) l’a emporté devant l’Américain Matteo Jorgenson (Movistar). Samedi, les deux cyclistes ont fait partie de l’échappée du jour qui a survécu au bout des 195 kilomètres entre Hawick et Édimbourg.