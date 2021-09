Hugo Barrette (+0,107 seconde) s’est classé quatrième de la finale du keirin à la Coupe de nations de cyclisme sur piste, samedi soir, à Cali (Colombie). L’athlète originaire des Îles-de-la-Madeleine a raté le podium de 20 centièmes de seconde. Nicholas Paul (Trinité-et-Tobago) a été le plus rapide grâce à son temps de 10 452 s devant les Colombiens Kevin Santiago Quintero Chavarro (+0,003 s) et Santiago Ramirez Morales (+0,087 s).

Sportcom

Barrette avait terminé premier de sa vague de qualification matinale, ce qui lui avait permis d’éviter de passer par le repêchage. Le double Olympien avait ensuite remporté sa course du deuxième tour en devançant, dans l’ordre, les futurs médaillés de bronze et d’argent.

L’Albertain Ryan Dodyk était l’autre Canadien présent en grande finale et il s’est classé cinquième.

Plus tôt dans la journée aux qualifications poursuite individuelle masculine, Mathias Guillemette avait été le premier exclu de la ronde des médailles à la suite de sa cinquième place obtenue en ronde éliminatoire.

Le cycliste de 19 ans a raté le couperet par 2,228 secondes après avoir parcouru les 4000 mètres de course en un temps de 4 minutes 24 681 secondes. Son compatriote Sean Richardson a suivi derrière en sixième place.

« C’était quand même bon malgré les trois dernières journées de course assez chargées, a commenté l’athlète de Trois-Rivières. Hier soir (vendredi), je suis arrivé à l’hôtel à 22 h 30 et je me suis couché à minuit, alors la poursuite ce matin (samedi), c’était plus pour essayer d’aller le plus vite que je pouvais. Je savais que mon temps ne serait pas représentatif de ce que je peux faire, mais je suis quand même content. »

Celui qui prenait part à la première compétition internationale senior de sa jeune carrière avait un défi supplémentaire samedi en Colombie.

« C’était ma première poursuite de 4 kilomètres. L’an dernier, j’étais encore d’âge junior, alors la distance était de 3 kilomètres. »

Également en action au 500 m féminin, Lily Plante a fini au 10e rang des qualifications. Les huit premières accédaient à la ronde suivante et la Québécoise a accusé un retard de 4,867 s sur la Colombienne Martha Bayona Pineda. La Canadienne Erin Attwell (+4,638 s) a conclu au neuvième rang.

Plante, de Sutton, est avant tout une spécialiste des épreuves d’endurance et elle a profité de l’absence des sprinteuses canadiennes et médaillées olympiques Lauriane Genest et Kelsey Mitchell en Colombie pour ajouter une course à sa liste qui comptait déjà la poursuite par équipes et la poursuite individuelle. Elle avait d’ailleurs été médaillée d’or à la poursuite par équipes.

La conclusion de la Coupe des nations sera présentée dimanche. Aucun des trois Québécois présents à Cali ne sera en action.