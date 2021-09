(Saint-Georges) Le cycliste Hugo Houle ne portera plus les couleurs de l’équipe Astana la saison prochaine.

Simon Drouin La Presse

Dans la foulée du départ du copropriétaire québécois Premier Tech, le cycliste Hugo Houle met fin lui aussi à son association avec la formation kazakhe.

« Premier Tech ne sera plus avec Astana et moi non plus », a révélé Houle à La Presse, jeudi soir à Saint-Georges, en Beauce, où il participera aux Championnats canadiens ce vendredi et samedi.

« Les communications seront effectuées par Premier Tech en temps et lieu, mais le plan est bien avancé. Moi, je reste avec Premier Tech. On a une entente ensemble. Par la suite, Premier Tech va communiquer à quelle structure du WorldTour ils vont se joindre pour les prochaines années. »

Après cinq ans avec l’équipe française AG2R La Mondiale, Houle a fait ses débuts avec Astana en 2018. Celui qui aura 31 ans à la fin du mois devait écouler la troisième année d’un deuxième contrat avec Astana–Premier Tech en 2022. Cette entente a été résiliée en même temps que la fin du partenariat de la multinationale québécoise, annoncée le 5 août.

« Il n’y a pas d’inquiétudes pour moi, tout va bien », a indiqué Houle, qui vise un deuxième titre national au contre-la-montre ce vendredi.

Je vois ça d’un très bon œil. C’est une grosse opération. Il y a donc certaines étapes à respecter. Ça ne devrait pas tarder pour que vous connaissiez le futur de Premier Tech et le mien, probablement dans les prochains jours. Hugo Houle

Premier Tech en est à sa cinquième année avec Astana, la dernière à titre de co-commanditaire en titre et de copropriétaire. À l’origine, l’entreprise manufacturière de Rivière-du-Loup, qui se spécialise dans les produits d’horticulture, l’équipement industriel et le traitement des eaux usées, avait accompagné le fabricant québécois de vélos Argon 18, dont le fondateur Gervais Rioux est lui aussi originaire de Rivière-du-Loup.

Mésentente

Selon toute vraisemblance, les relations n’étaient pas au beau fixe entre Premier Tech et le partenaire kazakh, le fonds souverain Samruk-Kazyna.

« Malheureusement, il est devenu clair dans nos discussions en cours et notre planification pour l’avenir que nous ne partageons pas la même vision », avait indiqué le PDG de Premier Tech, Jean Bélanger, dans le communiqué officiel dévoilant le retrait de son entreprise.

« Nous n’avons pas été en mesure de trouver une entente qui fonctionnait pour les deux parties. Premier Tech est engagé dans l’avenir du sport cycliste et annoncera dans un futur proche la prochaine phase de sa présence dans le peloton du WorldTour. »

Selon le média spécialisé Cyclingnews, le retrait surprise de Premier Tech est attribuable à une mésentente au sujet du statut d’Alexandre Vinokourov, fondateur, directeur et leader emblématique de la formation depuis ses débuts en 2007. Le champion olympique de 2012 avait été mis de côté avant le début du dernier Tour de France, en juin. Le retour de Vinokourov, confirmé à la mi-août, aurait concrétisé le départ de Premier Tech.

« Main dans la main »

À ce sujet, Houle préfère ne pas faire de commentaire, évoquant simplement « une divergence dans la vision ». L’évidence était de rester avec Premier Tech. Avec le temps, Jean Bélanger, féru de vélo, est devenu un ami.

« On a une belle collaboration, et la priorité, c’était de rester ensemble. C’est évident que Premier Tech n’allait pas quitter l’équipe sans que je puisse l’accompagner. […]

Pour le futur, c’était la meilleure décision à prendre pour nous, pour continuer à progresser et atteindre nos objectifs. […] Pour moi, c’est clair, net et précis que ma place est avec Premier Tech. Les deux, on marche main dans la main. Hugo Houle

Houle, 13e au contre-la-montre des Jeux olympiques de Tokyo, s’estime chanceux de compter sur un tel appui d’un commanditaire local.

« On a une belle relation et on vit de belles choses ensemble. Personnellement, ça me stimule à repousser mes limites. C’est clair que ça m’amène des privilèges en tant que Nord-Américain dans une équipe du WorldTour. Je me sens super privilégié d’avoir cette opportunité-là dans ma carrière. »

Des rumeurs rapportées par différents médias évoquent un rapprochement entre Premier Tech et l’équipe sud-africaine Qhubeka NextHash. Le Danois Jakob Fuglsang, à qui Houle est lié, pourrait lui aussi effectuer le transfert.