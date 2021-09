(Saint-Jacques-De-Compostelle) Primoz Roglic s’est adjugé un troisième titre consécutif au Tour d’Espagne, dimanche, après avoir creusé l’écart en tête en remportant le contre-la-montre en clôture de la compétition.

Associated Press

Roglic a augmenté son avance devant son principal adversaire, Enric Mas, à quatre minutes et 42 secondes lors de cette épreuve de 42 km reliant Padron à Saint-Jacques-de-Compostelle.

Il s’agissait de la quatrième victoire d’étape du cycliste de l’équipe Jumbo-Visma cette saison à la Vuelta, incluant celle acquise lors du contre-la-montre en lever de rideau de la compétition. Il a ravi le maillot rouge de meneur pour de bon lors d’une étape en montagne au cours de la dernière semaine d’activités.

Roglic avait déjà remporté le Tour d’Espagne en 2019 et 2020, et il a triomphé seulement six semaines après avoir procuré l’or à la Slovénie lors du contre-la-montre aux Jeux olympiques de Tokyo.

De son côté, le Montréalais James Piccoli (Israel Start-Up Nation) a terminé au 113e rang de l’étape finale, et complété la’Vuelta’au 86e échelon.