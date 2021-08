(Madrid) Le vétéran espagnol de la Movistar Alejandro Valverde a été contraint d’abandonner le Tour d’Espagne, après avoir lourdement chuté dans un virage à 41 kilomètres de l’arrivée de la 7e étape vendredi.

Alors qu’il venait de lancer une attaque en compagnie de Richard Carapaz pour tenter de s’extirper du groupe maillot rouge, Valverde (41 ans) a fait une sortie de route dans la descente du Port de Collao (2e catégorie).

Le vainqueur du Tour d’Espagne 2009 a tenté de remonter sur son vélo après avoir été ausculté par les soigneurs, mais a été contraint de s’arrêter sur le bord de la route quatre kilomètres plus tard, en pleurs et souffrant visiblement de l’épaule et du bras droit.

Le champion du monde 2018 a mis ainsi un terme à sa 15e participation à la Vuelta.

Alors que de premiers examens n’avaient pas révélé de fracture, le coureur, victimes de douleurs persistantes, a passé de nouveaux examens qui ont finalement révélé une fracture de la clavicule droite, a indiqué son équipe vendredi soir dans un communiqué.

Alejandro Valverde subira une opération samedi à Murcie, a précisé Movistar.

Au début de la saison, Valverde avait annoncé que cette saison serait la dernière de sa carrière. Cette chute pourrait donc mener « Bala » vers un départ à la retraite prématuré.