(Pontivy, France) Le Belge Tim Merlier a enlevé la troisième étape du Tour de France, marquée par la chute de plusieurs des favoris.

Associated Press

Merlier a devancé son coéquipier chez Alpecin-Fenix Jasper Philipsen et le Français Nacer Bouhanni au fil d’arrivée.

Il y a notamment eu une chute dans les derniers moments de l’étape, alors que Caleb Ewan a perdu le contrôle de son vélo, entraînant Peter Sagan avec lui.

Mathieu van der Poel a roulé prudemment devant le peloton toute la journée et a échappé à tout ce chaos pour conserver le maillot jaune obtenu dimanche.

Le Canadien Michael Woods, meneur de l’équipe Israel Start-Up Nation, a conclu en 125e place, à plus de deux minutes de Merlier. Son coéquipier Guillaume Boivin a pris la 23e place à 14 secondes, ce qui le laisse en 54e place du classement général, à plus de six minutes de van der Poel.

Woods occupe la 91e place, à 11,18 minutes.

Les routes étroites dans les derniers kilomètres de l’étape ont eu raison de plusieurs cyclistes, qui ont chuté alors que le peloton était à pleine vitesse. Le vice-champion de l’édition 2020, Primoz Roglic, a notamment chuté à quelque 9 km de l’arrivée, à Pontivy.

PHOTO BENOIT TESSIER, ASSOCIATED PRESS Primoz Roglic

Roglic est immédiatement remonté sur son vélo, mais a perdu du terrain sur ses rivaux même si ses coéquipiers de Jumbo-Visma ont tout tenté pour le ramener vers le peloton.

Le champion en titre Tadej Pogacar a de son côté été ralenti par quelques km plus loin après une autre chute. Il n’était pas clair s’il faisait partie des cyclistes ayant chuté ou non.

Plus tôt, l’ex-champion du Tour Gereint Thomas a aussi touché le tarmac. Le meneur des Ineos-Grenadiers est tombé de vélo avec environ 145 kilomètres à parcourir à la troisième étape, lundi, en Bretagne.

PHOTO THOMAS SAMSON, AGENCE FRANCE-PRESSE Geraint Thomas

Thomas est resté un moment au sol et semblait vouloir abandonner, mais il est finalement remonté sur son vélo.

Les organisateurs du Tour ont révélé que le peloton roulait à 43 km/h lorsque l’accident s’est produit. Robert Gesink, coéquipier du vice-champion de l’année dernière Primoz Roglic, a également chuté et a été contraint à l’abandon.

Thomas, le champion 2018, s’est retrouvé en difficultés à l’arrière du peloton par la suite. Son coéquipier Luke Rowe l’a attendu et le duo gallois a pris deux minutes et 30 secondes de retard sur le peloton.

Thomas était 20e au général avant le départ de l’étape, à 41 secondes du leader van der Poel.

La course s’est amorcée sous la pluie à Lorient et un groupe de cinq cyclistes s’est rapidement détaché. Derrière, le peloton roulait à pas de tortue. De nombreuses averses ont mouillé le parcours, le rendant glissant et dangereux.