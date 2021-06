Nickolas Zukowsky (Rally) est parvenu à défendre son maillot de meilleur grimpeur au Tour de Suisse, mercredi, à l’occasion de la quatrième étape disputée sur 171 kilomètres entre Sankt Urban et Gstaad. Le Québécois, 70e du jour, a une fois de plus eu son rival suisse Tom Bohli (Cofidis, Solutions Crédits, 148e) à l’œil pendant cette course.

mathieu Fontaine Sportcom

« Ç’a été une étape animée ! J’ai essayé de me glisser dans des attaques, mais finalement, ça n’a pas fonctionné. J’ai pu bien gérer ma course et mes énergies en prévision des prochains jours. Ça n’a pas été facile, mais ça s’est bien passé quand même », a analysé Zukowsky, qui termine à 5 minutes et 16 secondes du vainqueur, le Suisse Stefan Bisseger (EF Education-Nippo).

Ce dernier a mené l’échappée jusqu’au bout avant de devancer au sprint les deux seuls autres survivants de la fuite, le Français Benjamin Thomas (Groupama-FDJ) et l’Américain Joey Rosskopf (Rally).

« Il (Joey Rosskopf) a connu toute une journée et c’est une très belle récompense pour notre équipe ! » a lancé Zukowsky au sujet de son coéquipier.

Pour sa part, l’athlète de Sainte-Lucie-des-Laurentides s’est assuré d’être bien placé dans l’ascension vers Saanenmöser, située à moins de dix kilomètres de la ligne d’arrivée, où des points étaient à l’enjeu pour le classement des grimpeurs.

« Rendu là, je devais simplement m’assurer de garder mon avance de temps sur (Tom) Bohli. Je savais qu’il n’était pas dans la course pour les points, alors ça ne servait à rien d’essayer d’aller les chercher. Ç’aurait été un effort inutile », a jugé le cycliste de 23 ans.

Quant aux Québécois Hugo Houle (Astana – Premier Tech) et James Piccoli (Israel Start-Up Nation), ils ont momentanément fait partie de l’échappée. Houle s’est finalement classé 65e après une escapade de plus de 30 kilomètres, alors que Piccoli, qui a été au cœur de plusieurs attaques en début de course, a conclu au 81e échelon.

Les deux ont terminé dans le même groupe que Zukowsky, tout comme Guillaume Boivin (Isreal Start-Up Nation), qui vient en 47e place.

« Ç’a été une course en deux temps. Il y a eu une grosse bagarre au début et j’ai pu me glisser dans l’échappée. Le peloton ne voulait pas nous laisser plus d’avance, alors on a calmé le jeu un peu et on a bagarré pendant plus de 25 kilomètres. J’ai essayé de rester devant, mais finalement, on a perdu au jeu avec le peloton et seulement quatre coureurs ont continué l’échappée », a expliqué Hugo Houle, ajoutant que la progression continue de se faire sentir au niveau de la forme.

L’athlète de Sainte-Perpétue s’est également réjouit du travail de Zukowsky, qui fait très bonne figure depuis le début de la compétition. « C’est le fun de voir Nickolas ! C’est une belle manière de se faire connaître en World Tour et il fait du très bon boulot. Chapeau à lui, il n’a aucun complexe à avoir et il mérite pleinement ce qui lui arrive ! »

Aucun changement au sommet du classement général provisoire, toujours mené par le Néerlandais Mathieu van der Poel. Le Français Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) accuse toujours une seconde de retard sur le maillot jaune, alors que le Suisse Stefan Küng (Groupama-FDJ) arrive au troisième rang, à quatre secondes.

La cinquième étape sera disputée jeudi et mènera les coureurs jusqu’à Leukerbad. Contrairement à l’épreuve de mercredi, plusieurs points seront à l’enjeu pour le classement du roi de la montagne.

« On va voir comment la course se déroule et comment les jambes vont réagir, mais ça se peut que je tente ma chance dans l’échappée encore une fois. Le niveau est très relevé et il va falloir réagir au bon moment pour garder le maillot chez Rally. C’est notre principal objectif au final », a conclu Zukowsky.