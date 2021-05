Le Tour d’Andalousie a débuté avec la victoire d’un coureur local, mardi, alors que l’Espagnol Gonzalo Serrano de la formation Movistar a remporté la première étape de 152 kilomètres disputée entre Mijas et Zahara de la Sierra. Coéquipier de James Piccoli chez Israel Start-Up Nation, le Sud-Africain Daryl Impey a conclu dans le même temps que Serrano pour se classer troisième.

luc turgeon

Sportcom

Le vainqueur du jour a attaqué dans le dernier kilomètre pour devancer Orluis Aular (Caja Rural – Seguros RGA), Daryl Impey et Ethan Hayter (Ineos Grenadiers).

De son côté, James Piccoli, coureur protégé par sa formation, a été ralenti par une chute survenue devant lui, dans les 1500 derniers mètres de la course. Il a finalement terminé 59 secondes derrière le quatuor de tête pour prendre le 53e rang.

« L’équipe a fait un super travail pour Daryl et moi aujourd’hui (mardi), mais j’ai été surpris par cette chute. Je suis un peu frustré, mais on va continuer à essayer au cours des prochains jours ! » a mentionné le Montréalais.

Rui Oliveira (UAE-Team Emirates), Antonio Jesus Soto (Euskaltel-Euskadi) et Thomas Sprengers (Sport Vlaanderen-Baloise) se sont rapidement échappés dans cette course et ont réussi à se forger une avance de sept minutes sur le peloton. Une fois la troisième montée catégorisée de la journée complétée, l’Alto de Setenil, Oliveira a chuté dans un virage à 28 kilomètres de l’arrivée. Les deux autres fuyards ont été rattrapés avec environ 10 kilomètres à faire.

L’équipe Movistar a ensuite mené l’avant du peloton et a mis la table pour permettre à Gonzalo Serrano d’attaquer en fin de parcours. Il a ainsi signé sa première victoire depuis le Tour d’Andalousie de l’an dernier.

« Bel effort d’équipe tout au long de la journée pour chasser l’échappée et placer nos meneurs dans la dernière montée », a déclaré le directeur sportif d’Israel Start-Up Nation, Oscar Guerrero. « Le seul point négatif a été la chute devant notre coureur désigné, James Piccoli, qui lui a coûté quelques secondes. »

L’action reprendra mercredi avec une deuxième étape de 185 kilomètres entre Iznajar et Alcala la Real.