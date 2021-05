Attila Valter, coéquipier d’Antoine Duchesne chez Groupama-FDJ, est le nouveau détenteur du maillot rose au Tour d’Italie. Le Hongrois a terminé 12e de la sixième étape jeudi pour prendre la tête du classement général, alors que le Suisse Gino Mäder (Bahrain-Victorious) a signé la victoire en solo.

luc turgeon

Sportcom

Après une cinquième étape disputée sur le plat mercredi, les coureurs étaient de retour dans les montagnes et ont dû composer une fois de plus avec la pluie et les forts vents.

Membre de l’échappée du jour, Gino Mäder a pu compter sur les services de son coéquipier Matej Mohoric pour l’épauler tout au long de la course, notamment dans la dernière ascension du jour, celle de l’Ascoli Piseno, longue d’un peu plus de 15 kilomètres. Le vainqueur du jour s’est finalement détaché de Bauke Mollema (Trek-Segafredo) et de Dario Cataldo (Movistar), puis a résisté aux attaques de ses poursuivants pour l’emporter au sommet.

Détenteur du maillot blanc du meilleur jeune depuis lundi, Valter a complété les 160 kilomètres séparant Grotte di Frasassi et San Giacomo en traversant la ligne d’arrivée 29 secondes derrière Mäder, aux côtés de Hugh Carthy (EF Education – Nippo), d’Aleksandr Vlasov (Astana-Premier Tech) et de Simon Yates (BikeExchange).

« On est très contents. On ne s’attendait pas à ce qu’il (Attila Valter) puisse faire une montée pareille aujourd’hui (jeudi) ! » a déclaré Antoine Duchesne. « (Les membres de l’équipe) Ineos Grenadiers ont mis sur le plateau à 1400 mètres avec une descente très technique, mouillée et glaciale. Attila était devant et il a réussi à rester avec les meilleurs jusqu’à la fin ! »

Âgé de 22 ans, Attila Valter possède présentement une avance de 11 secondes sur le Belge Remco Evenepoel de la formation Deceuninck-Quick Step, 4e du jour (+12 secondes). Journée difficile pour l’Italien Alessandro De Marchi, qui portait la tunique rose depuis maintenant deux jours. Le représentant de l’équipe Israel Start Up Nation a perdu du terrain avec environ 60 kilomètres à parcourir et a conclu en 136e place (+24 minutes 49 secondes), glissant ainsi au 58e échelon du classement général.

Pour sa part, Antoine Duchesne a été le 101e cycliste à rallier l’arrivée, dans un groupe de 38 coureurs, dont De Marchi.

« Ç’a été une étape assez dure encore une fois, avec la pluie, le froid et le vent. Ç’a bien été de mon côté, rien à signaler. »

Groupama-FDJ tentera de défendre le maillot rose du 104e Giro vendredi lors de la septième étape, présentée sur 181 kilomètres entre Notaresco et Termoli.