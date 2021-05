La Québécoise Marianne Théberge a amorcé la saison des Coupes du monde de vélo de montagne en prenant le 31e rang de la course féminine des moins de 23 ans disputée samedi, à Albstadt, en Allemagne. Un résultat qui laisse la cycliste de Lévis sur son appétit.

mathieu fontaine

Sportcom

« Je ne dirais pas que je suis satisfaite de ma course, mais je ne suis pas triste non plus. Étant donné que c’était ma première course de l’année, je voulais juste me concentrer sur mon effort, sans avoir d’objectif de performance », a-t-elle expliqué à Sportcom.

Après avoir connu un départ laborieux, Théberge a eu de la difficulté à trouver son rythme sur un parcours qu’elle juge « très physique ». Elle a finalement complété les cinq tours de l’épreuve à 10 minutes 22 secondes de la gagnante, l’Autrichienne Mona Mitterwallner (1 h 08 min 2 s).

C’est un parcours qui ne laisse pas beaucoup de chance avec des sensations moyennes. Les deux premiers tours étaient vraiment difficiles et je n’avais aucun rythme. C’était vraiment une bataille dans ma tête ! Vers la mi-course, j’ai repris un peu d’énergie et j’ai réussi à dépasser un peu. Dans l’ensemble, je dirais que c’est une journée correcte pour moi. Marianne Théberge

Également de cette épreuve, Julianne Sarrazin (Prévost) Roxanne Vermette (Saint-Ferréol-les-Neiges) se sont respectivement classées 44e et 49e.

« C’était ma première course depuis 2019, alors je n’avais pas vraiment d’attentes. Mon résultat est un peu décevant, mais je retiens plusieurs leçons pour les prochaines compétitions. Je reste en confiance pour la suite », a mentionné Vermette à l’issue de sa journée de travail.

La Coupe du monde de vélo de montagne d’Albstadt se conclura dimanche, avec la présentation des épreuves élites. Raphaël Auclair, Félix Belhumeur, Léandre Bouchard, Marc-André Fortier, Raphaël Gagné et Alexandre Vialle seront au départ de la course masculine, alors que Laurie Arseneault et Cindy Montambault seront en action du côté féminin.