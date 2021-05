Cyclisme

Course Liège-Bastogne-Liège

« Avec 100 mètres à faire, je pensais que j’allais gagner », lance Michael Woods

Michael Woods y croyait. Treize kilomètres plus tôt, il avait fait exploser la course exactement où il l’avait prévu : dans la Roches-aux-Faucons, dernière difficulté de Liège-Bastogne-Liège, après presque 250 kilomètres et plus de six heures en selle. Sa principale victime : Primož Roglič, tenant du titre et numéro un mondial.