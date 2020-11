(Ottawa) Richard Wooles a été embauché par Cyclisme Canada dans un rôle contractuel axé sur les programmes de développement pour les athlètes de cyclisme sur route des groupes d’âge U17 à U23.

La Presse Canadienne

La fédération canadienne de cyclisme a annoncé la nouvelle jeudi.

« Le fait d’avoir un entraîneur pour diriger nos programmes de développement sur route comble une lacune majeure de notre système », a souligné le directeur de la haute performance pour Cyclisme Canada, Kris Westwood, dans un communiqué.

Cyclisme Canada a précisé que l’objectif du programme sera de travailler en partenariat avec les associations provinciales, les équipes commerciales, les clubs locaux et autres entraîneurs de Cyclisme Canada afin de « fournir aux athlètes la meilleure avenue possible vers des carrières professionnelles durables dans le sport ».

« Notre but est d’aider chaque jeune athlète qui a pour objectif de faire partie de l’équipe nationale. Nous voulons leur offrir un parcours qui comprend des opportunités d’éducation, de coaching, d’entraînement et de course pour qu’ils atteignent leur plein potentiel sur le vélo et à l’extérieur du vélo, a dit Wooles. Pour ce faire, nous devons faire en sorte que toutes les parties du système travaillent ensemble et trouver de nouvelles sources de financement. »

Wooles a fait partie de l’équipe d’entraîneurs de la Grande-Bretagne aux Jeux olympiques de Sydney en 2000 et d’Athènes en 2004 et était l’entraîneur national sur piste du Canada aux Jeux olympiques de 2008 à Beijing et 2012 à Londres.

Il vient de rentrer au Canada après avoir travaillé avec des cyclistes sur route au Centre Mondial du Cyclisme UCI à Aigle, en Suisse, de 2018 à 2020.