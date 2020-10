(Beyrouth) L’ex-cycliste professionnel américain Lance Armstrong a participé à une tournée près de Beyrouth dimanche afin de conscientiser la communauté internationale et d’amasser des fonds pour les organisations qui viennent en aide aux Libanais qui ont été affectés par la gigantesque explosion qui a secoué la capitale du pays en août.

Associated Press

Des dizaines de cyclistes ont participé à la tournée Bike for Beirut, tandis que le Liban soulignait l’évènement, deux mois après l’explosion survenue dans le port municipal. On estime qu’environ 3000 tonnes de nitrate d’ammonium qui étaient entreposées depuis six ans à cet endroit ont explosé le 4 août. Ce fut l’une des plus importantes explosions non-nucléaire à secouer la planète.

« Aujourd’hui, nous donnons le coup d’envoi à quelques pas du lieu de l’explosion », a évoqué Armstrong, à proximité du port dévasté. Il a ajouté que cet évènement « vise à conscientiser la communauté internationale sur l’état de la situation à Beyrouth, pour sa population ».

PHOTO ANWAR AMRO, AGENCE FRANCE-PRESSE

L’explosion a fait 193 victimes, et plus de 6500 blessés, en plus de causer des milliards de dollars en dégâts. Elle a aussi dévasté les installations du port, et des milliers d’appartements dans la capitale. La catastrophe s’est produite au moment où le Liban est confronté à sa pire crise économique en plusieurs décennies, et elle a été aggravée par la pandémie de coronavirus.

Le groupe de cyclistes a ensuite visité le port et contourné l’immense cratère où, avant l’explosion, se trouvait le nitrate d’ammonium. Ils ont ensuite poursuivi leur route dans Beyrouth.

Parmi les quatre organisations qui seront aidées par cet évènement se trouvent la Croix-Rouge libanaise et l’organisme sans but lucratif Offrjoie.