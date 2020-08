(Varsovie) L’état de santé du champion des Pays-Bas Fabio Jakobsen, victime d’une terrible chute mercredi sur la ligne d’arrivée à Katowice (sud) de la première étape du Tour de Pologne, s’est stabilisé et le coureur a été placé dans le coma, ont annoncé mercredi soir les médecins.

Agence France-Presse et Sportcom

« Le patient a été transporté dans un état grave, il a été placé dans le coma. Son état s’est stabilisé. Le cycliste a de multiples blessures à la tête et à la poitrine », a déclaré Pawel Gruenpeter, neurologue de l’hôpital de Sosnowiec (sud) où a été transporté le coureur.

PHOTO YORICK JANSENS, ARCHIVES AFP Fabio Jakobsen

« Il sera hospitalisé en unité de soins intensifs et subira une chirurgie cranio-faciale. L’intervention de spécialistes en chirurgie maxillaire et plastique sera nécessaire. L’heure de l’opération dépendra de l’état de santé du patient », a-t-il ajouté à la télévision TVP Sport.

Après la violente chute, les médecins craignaient pour la vie du jeune Néerlandais (23 ans), l’une des étoiles montantes du sprint, estimant que son pronostic vital était engagé.

Jakobsen a été tassé peu avant la ligne par son compatriote Dylan Groenewegen dans un sprint à pleine vitesse, en faux-plat descendant, et a été projeté par-dessus les barrières.

« Il a perdu beaucoup de sang, mais on a réussi à l’intuber, ses voies respiratoires étaient libres. On lui a donné de l’oxygène, tous les médicaments nécessaires. Le cœur fonctionnait bien. Il n’a pas de blessure à la cage thoracique, c’est surtout le crâne et le cerveau », a expliqué la médecin de la course.

« Le patient est opéré par une équipe de médecins orthopédistes-chirurgiens maxillo-faciaux au service d’urgences. Son état est grave, il faut attendre. Le patient est intubé, ses fonctions respiratoires et cardiologiques sont efficaces », a déclaré, pour sa part, Tomasz Swierkot, le porte-parole de l’hôpital de Sosnowiec où a été transporté le coureur.

Groenewegen, le premier à avoir franchi la ligne, a été disqualifié par le jury des commissaires. L’Union cycliste internationale (UCI) a condamné « fermement le comportement dangereux » de Groenewegen qu’elle a jugé « inacceptable » et a déclaré saisir la commission disciplinaire « pour demander des sanctions à la mesure de la gravité des faits ».

Quelques mètres avant l’arrivée, Groenewegen s’est déporté sur la droite et a gêné avec son coude Jakobsen, qui s’est envolé dans les barrières et a fait un « soleil ». Il a heurté de plein fouet un juge de course qui se trouvait à hauteur de la ligne, derrière une barrière.

Les barrières sont ensuite tombées sur la chaussée, provoquant d’autres chutes, dont celles de Groenewegen et du Français Marc Sarreau qui souffre, selon son équipe Groupama-FDJ, d’un gros traumatisme de l’épaule et de ruptures ligamentaires multiples. Sarreau, deuxième de l’étape, est forfait pour la prochaine étape.

« J’espère que ça va les faire réfléchir »

Si la première étape du Tour de Pologne s’est conclue par cette tragique collision, le Québécois Hugo Houle a quant à lui signé le meilleur résultat de l’équipe Astana, mercredi.

« Ce ne sont vraiment pas des choses qu’on veut voir et ça fait peur », a confié Hugo Houle, 26e coureur à franchir la ligne d’arrivée, au sujet de l’accident. Avec la disqualification de Groenewegen, il se classe au 25e rang.

Le parcours de la première étape du Tour de Pologne est critiqué depuis quelques années selon l’athlète de Sainte-Perpétue. Une telle finale en pente descendante force les participants à atteindre une grande vitesse, augmentant ainsi les risques si un cycliste perd le contrôle de son vélo.

« Avec une arrivée comme ça, on pouvait se douter que s’il y a des chutes à une telle vitesse, ça allait être grave. On roule entre 80 et 85 km/h. On a souvent mentionné que les arrivées comme ça n’ont pas leur place. Ils veulent faire un beau spectacle, bien aujourd’hui (mercredi), ils ont eu du spectacle. J’espère que ça va les faire réfléchir et que l’année prochaine, ils feront une finale un peu plus intelligente. »

À la fin du parcours, Hugo Houle a senti un peu de tension sur la route et a préféré battre en retraite afin de mieux se protéger. « Si j’avais été plus proche, j’aurais pu être emporté. Les barrières volaient sur la route, c’était assez intense, mais j’ai réussi à les esquiver », a-t-il raconté.

Avec deux tours à compléter, le coéquipier de Houle chez Astana, Jakob Fuglsang, a été ralenti par une chute, ce qui a nui à la formation. Somme toute, le Danois a pu revenir dans le peloton et enregistrer le même chronomètre que le meneur, tout comme Houle. Ils peuvent ainsi dire mission accomplie.

« J’étais bien physiquement et la forme était bonne. Je me sens bien depuis le début de la saison et je suis assez confiant pour la suite. Les grosses étapes vont être la troisième et la quatrième, on va voir comment les jambes vont répondre ! »

Un premier défi pour Piccoli

Également en action au Tour de Pologne, James Piccoli (Israel Start-Up Nation) pointe au 89e échelon de cette première étape de 195,8 kilomètres. Le Montréalais de 28 ans, qui en est à sa première année en World Tour, s’est dit satisfait de sa performance. « Le but était juste de rester en contact avec le peloton, de ne pas prendre trop de risques et d’éviter des chutes. C’était un peu nerveux et dangereux, mais je suis content et chanceux de passer à travers sans problèmes ! J’attends les bosses ! » a-t-il déclaré.

Les cyclistes reprendront la route jeudi pour la deuxième étape du Tour de Pologne, une course de 151,5 kilomètres entre les villes d’Opole et de Zabrze.

- Avec Luc Turgeon, Sportcom