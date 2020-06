Cofondateur du Grand défi, Pierre Lavoie donnera le coup d’envoi de l’événement virtuel 1 000 000 de KM Ensemble, vendredi matin, à partir de La Baie, comme le veut la tradition pour le 1000 km du Grand défi Pierre Lavoie, durant ce week-end de la fête des Pères. Mais comme les rassemblements sont interdits, le départ se fera de façon beaucoup plus intime, dans le respect des consignes sanitaires imposées par le coronavirus.

Malheureusement, la population ne pourra donc pas aller l’encourager massivement comme elle avait l’habitude de le faire par le passé, mais elle pourra le faire en cumulant les kilomètres et en se rendant aux endroits identifiés sur la page Facebook du Grand défi.

Participer grâce à l’appli mobile

Car du 19 au 21 juin, tout le Québec est invité à marcher, courir ou pédaler pour accumuler des kilomètres via l’application mobile du 1 000 000 de KM Ensemble pour atteindre l’objectif visé. Chacun y va avec son propre objectif, sans pression, et qui sait, peut-être accumulerez-vous plus de kilomètres que vous pensiez.

PHOTO DÉFI PIERRE LAVOIE, VIA LE QUOTIDIEN Les participants virtuels pourront accumuler des kilomètres via l’application mobile du 1 000 000 de KM Ensemble.

Même si le 1000 km et son imposant convoi n’auront pas lieu cette année, Pierre Lavoie enfourchera quand même son vélo pour pédaler de Saguenay à Montréal durant les trois jours de l’événement. Il ira à la rencontre de sommités du domaine de la santé et diverses personnalités publiques sur son trajet, en s’arrêtant à des endroits emblématiques.

