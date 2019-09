(Montréal) Greg van Avermaet a remporté le Grand Prix cycliste de Montréal, dimanche après-midi, empêchant ainsi Michael Matthews de s’adjuger les quatre dernières épreuves de l’UCI WorldTour à être présentées en sol québécois.

Alexandre Geoffrion-McInnis

La Presse canadienne

Van Avermaet (CCC) a profité du fait que Benoît Cosnefroy et Julian Alaphilippe ont lancé leur sprint final trop tôt pour jaillir sur le flanc gauche à environ 200 m du fil d’arrivée et filer droit vers la victoire. Le Belge a devancé au fil d’arrivée Diego Ulissi (UAE Emirates) et Ivan Cortina (Bahrain Merida).

Après avoir franchi le fil d’arrivée, van Avermaet a esquissé un large sourire de satisfaction. Le champion olympique en titre venait de signer sa deuxième victoire en carrière dans la métropole, après celle de 2016, et une troisième place l’an dernier.

Van Avermaet a ainsi complété l’épreuve de 18 tours pour un total de 219,6 km sur le mont Royal en six heures, neuf minutes et 36 secondes, pour une vitesse moyenne de 35,6 km/h.

Matthews (Sunweb), qui a défendu son titre avec succès vendredi au Grand Prix cycliste de Québec, a fini loin derrière. L’Australien, surnommé «Bling», aurait été le premier cycliste à balayer les honneurs des deux courses québécoises deux années de suite depuis la création de l’événement, en 2010.

Pour sa part, Michael Woods (Ef Education First) s’est révélé le meilleur cycliste canadien en vertu de sa huitième place, après avoir connu une course relativement tranquille.

Au total, 18 représentants de l’unifolié parmi les 146 participants ont pris le départ sous un ciel partiellement nuageux et un thermomètre qui indiquait 17 degrés Celsius en matinée au GPCM.

Seul le Canadien Ryder Hesjedal est parvenu à grimper sur le podium des GPCQM. Hesjedal, aujourd’hui retraité, a terminé troisième à deux reprises au GPCM, en 2010 et 2013.

Le circuit montréalais a été légèrement modifié cette saison, de manière à y ajouter deux tours — un défi supplémentaire, de l’avis de la plupart des cyclistes rencontrés.

D’ailleurs, les deux seules épreuves nord-américaines du circuit UCI WorldTour ont servi de mise en jambe aux cyclistes en prévision des Championnats du monde du Yorkshire, au Royaume-Uni, qui se dérouleront du 22 au 29 septembre.