Tour de France: Bruxelles vibre en jaune

(BRUXELLES) On ne reconnaît plus Bruxelles depuis quelques semaines. Ou plutôt si, mais la capitale de la Belgique a pris de bien drôles de couleurs.

Il faut savoir que, pour la première fois depuis 1958, la « Grande Boucle » partira samedi de Bruxelles. La raison en est simple : on célèbre cette année le 50 e anniversaire de la première victoire au Tour de France d'Eddy Merckx, le plus grand champion belge de tous les temps, le Pelé du vélo, le Muhammad Ali de la bicyclette.

Partout au centre-ville, banderoles, affiches et installations jaune banane donnent l'impression de baigner dans une mer de maïs en crème.

Eddy Merckx reste la plus grande source d'orgueil en Belgique.

Pour l'occasion, toute la ville semble vibrer au nom d'Eddy Merckx. Le portrait du quintuple vainqueur du Tour de France (1969, 1970, 1971, 1972 et 1973), cheveux au vent, apparaît sur tous les murs, y compris ceux des toilettes d'aéroport. Et l'on ne vous parle même pas de Woluwe-Saint-Pierre, quartier natal de l'ex-champion, qui s'est littéralement transformé en « Merckxland », avec ses poubelles peintes en jaune et son « village » éphémère en hommage à la légende belge du cyclisme.

Ce débordement d'enthousiasme est justifié : celui qu'on surnommait le « Cannibale » ou encore l'« Ogre de Tervuren », parce qu'il dévorait sans pitié ses adversaires, reste la plus grande source d'orgueil en Belgique. En témoigne son impressionnant palmarès de 625 victoires, dont cinq Tours de France, cinq Tours d'Italie, un Tour d'Espagne, un record mondial de l'heure et trois championnats du monde, dont un remporté à Montréal, en 1974, au terme d'une longue boucle sur le mont Royal.

Personne, ni avant ni après, n'a autant dominé le cyclisme.

Ni avec autant de panache.

Des retombées pour la Belgique

Mais revenons à aujourd'hui. Revenons à cette première étape qui partira samedi de la place Royale et fera le tour du « plat pays », traversant les Flandres et la Wallonie, avant de revenir à son point de départ.

Revenons-y, car ce gigantesque événement, qui sera diffusé dans 190 pays, pourrait avoir des retombées intéressantes pour la Belgique.

Sur le plan économique, d'abord.

Bruxelles aurait investi 8 millions d'euros pour tenir les deux premières étapes du tour (oui, on remet ça dimanche, pour un contre-la-montre). C'est beaucoup. Mais le prestige de cette compétition est tel qu'il rejaillira forcément sur la ville. La chambre de commerce évoque un gros coup de « city marketing ». Le secteur touristique, lui, se frotte déjà les mains, alors que les hôtels affichent complet à 80 %. On attend 1 million de visiteurs sur deux jours et les revenus potentiels de toute l'opération sont estimés à 64 millions d'euros.

Sur le plan sportif, on peut aussi prévoir des effets positifs à long terme. Une bonne nouvelle, alors que le cyclisme belge a besoin de se réinventer.