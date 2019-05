Un printemps en deux temps pour Guillaume Boivin

Les deux sont frimés

Course par étapes de trois jours, le Tour de Castille-et-León n'est pas la course par étapes la plus prestigieuse, mais plusieurs grands noms du cyclisme espagnol se sont inscrits à son palmarès, dont Miguel Indurain, Alberto Contador (trois fois) et Alejandro Valverde. Vainqueur des deux premières étapes, chaque fois lancé par Boivin, le sprinteur italien Cimolai a succédé à son coéquipier espagnol Ruben Plaza. Huitième et troisième de ces arrivées en petits groupes, le Montréalais de 29 ans a conclu le triptyque à la deuxième place du classement général. «J'étais surtout heureux qu'on ait gagné, mais c'est un de mes beaux résultats, c'est certain», a réagi Boivin depuis Gérone, en début de semaine. «Une victoire, c'est toujours un peu mieux, mais je n'ai pas fini souvent deuxième d'une course par étapes, surtout en Europe. Honnêtement, j'étais juste content de retrouver de bonnes jambes après un printemps un peu difficile.»

Mis en échec

Après une excellente fin de saison l'an dernier (victoire à la Famenne Arden Classic en Belgique), Boivin anticipait une bonne campagne printanière dans les Flandres. Une chute dans le final de Kuurne-Bruxelles-Kuurne a cependant fait dérailler ses plans. «On était une trentaine dans le final et un gars était pas mal ambitieux. J'avais pris la roue de [Dylan] Groenewegen et Pascal Ackermann a décidé de me tasser. Il m'a comme fait une mise en échec sous le coude et j'ai revolé avec 150 mètres à faire.» Affecté par des symptômes de commotion cérébrale, l'ancien hockeyeur midget AAA n'a pas pris le départ de la course Le Samyn deux jours plus tard. «Je voulais quand même essayer, même si j'étais assez courbaturé, mais en me rendant là-bas, j'ai commencé à me sentir moyen à la vue de tous les poteaux que je croisais sur l'autoroute. Ça n'a pas duré longtemps, mais je ne me suis pas entraîné pendant une bonne semaine, une période cruciale juste avant les classiques.»

Frousse

À la Nokere Koerse, deux semaines plus tard, l'ex-champion canadien l'a échappé belle en évitant une chute dans l'emballage final de cette semi-classique belge. Cette fois, il tenait la roue de nul autre que Mathieu van der Poel, le champion des Pays-Bas qui a tapé fort sur les pavés. Le Québécois d'Israel Cycling Academy a réussi à l'esquiver de justesse en frôlant la barrière (en bleu à gauche sur la séquence).