(Melbourne) Max Verstappen a des ailes : le double champion du monde en titre de Red Bull s’est offert samedi sa deuxième position de tête de la saison au Grand Prix d’Australie, alors que son équipier Sergio Perez partira à la dernière place.

Agence France-Presse

Pour cette troisième manche du Championnat du monde de Formule 1, le Néerlandais s’élancera devant les deux Mercedes des Britanniques George Russell et Lewis Hamilton, ravis après une troisième partie de qualifications réussie.

Verstappen n’a devancé Russell que de 236 millièmes, un écart moins important qu’attendu, peut-être en raison des conditions assez fraîches lors des qualifications.

Pas de sourire en revanche pour l’autre pilote Red Bull Sergio Perez, relégué en dernière position.

Le Mexicain a effectué une sortie de piste dès la première partie des qualifications, symbolique d’un début de week-end catastrophique pour celui qui avait décroché la position de tête et la victoire au Grand Prix d’Arabie saoudite deux semaines plus tôt.

PHOTO MARTIN KEEP, AGENCE FRANCE-PRESSE Sergio Perez s’est retrouvé dans le bac de sable lors de la première partie des qualifications.

Déjà lors des essais libres samedi, il avait connu plusieurs sorties dues à des problèmes de freinage, qui lui ont encore une fois été fatals samedi.

« C’est toujours le même problème », a-t-il pesté peu après son erreur.

22e position de tête

Verstappen, qui le devance d’un petit point, pourrait donc bien en profiter pour s’envoler au classement des pilotes dimanche sur le circuit d’Albert Park de Melbourne (5,278 km).

Le Néerlandais n’y a jamais gagné et n’y a décroché qu’un seul podium en 2019 (3e). L’an dernier il avait dû abandonner après que le moteur de sa voiture a pris feu.

J’ai été sur le podium une fois ici, j’espère être sur une autre marche demain. Max Verstappen

À Melbourne, le coureur de 25 ans a d’ores et déjà décroché la 22e position de tête de sa carrière, égalant ainsi l’Espagnol Fernando Alonso, de 16 ans son aîné. Il se rapproche désormais du Brésilien Nelson Piquet et de l’Autrichien Niki Lauda qui en comptent 24.

Le double champion du monde, vainqueur du premier Grand Prix de la saison à Bahreïn, ne se disait pourtant pas encore au sommet de sa forme. À Jeddah, il avait souffert de maux d’estomac avant et pendant la course, ce qui ne l’avait pas empêché de terminer 2e au terme d’une remontée fantastique alors qu’il avait débuté 15e.

Si Pérez ne l’imite pas dimanche, ce troisième Grand Prix de la saison peut donc permettre à une autre écurie d’enfin briser la domination totale de Red Bull depuis le début de saison.

« Tellement heureux »

Et ce pourrait donc bien être Mercedes. Russell et Hamilton ont confirmé les espoirs laissés par le Grand Prix d’Arabie saoudite ou ils avaient terminé respectivement 4e et 5e.

« On ne s’attendait pas à cela ! », s’est réjoui Russell, [première ligne], presque « déçu de ne pas avoir la position de tête ».

PHOTO ASANKA BRENDON RATNAYAKE, ASSOCIATED PRESS George Russell

« On a vraiment montré du potentiel et il en reste à venir », a prévenu le Britannique alors que son équipier Hamilton, « tellement heureux », a dit viser « la première place » avec le sourire.

Dimanche, l’Espagnol Fernando Alonso (Aston Martin), s’élancera de la deuxième ligne, alors que les Ferrari de Carlos Sainz et Charles Leclerc partiront respectivement en 5e et 7e position. Le Québécois Lance Stroll occupera le 6e rang.

Déception en revanche pour Esteban Ocon (Alpine). Après une bonne dernière séance d’essais samedi, le Français partira en 11e position après avoir échoué en Q2 pour seulement sept millièmes de secondes, alors que son compatriote et équipier Pierre Gasly sera à la 9e place sur la grille, comme à Jeddah. Le local de l’étape, l’Australien Oscar Piastri, partira lui 16e.

Melbourne laissera ensuite place à quatre semaines de coupure après l’annulation du Grand Prix de Chine. Dimanche, Verstappen a donc l’occasion d’envoyer un message à la concurrence dès le début d’une saison marathon.