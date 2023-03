PHOTO MARTIN KEEP, AGENCE FRANCE-PRESSE

(Melbourne) Le directeur principal de l’écurie Red Bull a critiqué l’interprétation plus stricte d’une règle qui interdit aux employés des équipes de Formule 1 d’escalader le mur des stands pour célébrer une victoire.

Courtney Walsh Associated Press

Christian Horner a déclaré vendredi au Grand Prix d’Australie que la F1 sera perdante en arrêtant ce qu’il a décrit comme des célébrations « emblématiques » après que la FIA, l’instance dirigeante du sport, eut publié un nouveau mémo de sécurité avant la course australienne de dimanche, la troisième de la série de cette année.

Le directeur de course de la F1, Niels Wittich, a dévoilé des instructions stipulant qu’« il est interdit de grimper sur une barrière de débris du mur des stands à tout moment ».

Citant que le personnel de l’équipe n’est autorisé à se rendre dans la voie des stands que juste avant ou après avoir travaillé sur une voiture, le mémo stipule que les employés doivent sortir dès que le travail est terminé.

« Toute action d’une équipe enfreignant cette interdiction sera signalée aux commissaires de course », précise le communiqué.

Après que Max Verstappen de Red Bull eut enregistré le tour de piste le plus rapide de la première séance d’essais autour du circuit d’Albert Park, vendredi, Horner a semblé déconcerté par la nouvelle mesure.

« Je suis surpris que ce soit un problème, pour être honnête avec vous, mais je pense que tout ce qui concerne la sécurité, évidemment, doit être pris très, très au sérieux », a-t-il déclaré.

« Mais c’est un moment assez emblématique de voir une voiture de Grand Prix terminer un Grand Prix et son équipe célébrer sur une barrière, tant que cela est fait d’une manière sûre. Personnellement, je n’ai jamais vu de problème à ce sujet. Cela a toujours fait partie des Grands Prix. »

Zak Brown, directeur général de McLaren, a déclaré qu’il ne savait pas exactement ce qui avait motivé cette mesure, les équipes risquant d’être pénalisées en cas d’infraction.

« Je n’ai pas connaissance d’un incident. Cela dit, la sécurité est d’une importance capitale pour nous tous et s’ils estiment que ce n’est potentiellement pas sûr, et que ce sont les règles, alors nous nous y tiendrons. »

Rivalité d’équipe

Dans un autre ordre d’idées, Horner est heureux que Verstappen et son coéquipier Sergio Perez se battent en duel sur la piste. Toutefois, a-t-il fait remarquer, ils doivent se rappeler que l’équipe passe avant tout.

La rivalité entre les coéquipiers a fait l’objet de nombreuses discussions cette saison, les deux hommes s’étant partagé les honneurs des deux premières courses de l’année, au Bahreïn et en Arabie saoudite.

Verstappen mène le championnat des pilotes par un point sur Perez après avoir obtenu un point boni pour avoir réalisé le tour le plus rapide à Djeddah il y a deux semaines.

Perez a clairement indiqué qu’il voulait se battre pour le championnat et Horner a reconnu qu’il était normal que les coéquipiers continuent à se pousser l’un l’autre.

« La confiance (de Sergio) est au plus haut. Et c’est exactement ce que nous voulons. Nous voulons deux pilotes qui vont se pousser et se défier l’un l’autre », a-t-il précisé.

« Ce sont des animaux compétitifs et ce sont tous deux des pilotes de course, au bout du compte. Mais ils connaissent les règles de l’engagement, c’est-à-dire que l’équipe doit primer, surtout à ce stade de l’année. »

Entre-temps, la FIA a déclaré avoir terminé l’examen des circonstances étranges qui ont vu Fernando Alonso, d’Aston Martin, rétrogradé de la troisième à la quatrième position à Djeddah pour une infraction sur la grille de départ, avant de revenir sur la décision peu après en appel.

La FIA a clarifié la formulation d’une règle relative au « travail sur la voiture » et la manière dont elle sera réglementée, et a également élargi les cases de la grille de départ pour le Grand Prix d’Australie.

Après avoir dominé les deux premières courses, Red Bull a de nouveau été le leader lors des deux séances d’essais de vendredi.

Le temps de Verstappen de 1 minute, 18 790 secondes lors de la séance initiale a été le plus rapide des deux sessions, et 0,433 seconde plus rapide que celui du septuple champion du monde Lewis Hamilton, sur Mercedes, lors de la première séance d’essais.

Lors d’une journée délicate pour les pilotes, avec le duo Red Bull parmi les pilotes qui ont perdu le contrôle lors de la première session, une forte pluie a frappé Albert Park au milieu de la deuxième séance d’essais.

Alonso, qui a terminé troisième lors de chacune des deux premières courses, a réalisé le meilleur temps de la deuxième séance d’essais en 1 : 18 887.

Charles Leclerc de Ferrari, qui a remporté le Grand Prix d’Australie en 2022, a été le deuxième plus rapide devant Verstappen.

Le Québécois Lance Stroll, coéquipier d’Alonso avec Aston Martin, s’est classé 10e lors de la première session (1 ; 19 766) et 16e lors de la seconde (1 : 20 579).