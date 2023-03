(Melbourne) Après avoir mérité son 100e podium en Arabie saoudite, dans des circonstances qui ont semé la confusion et la controverse, Fernando Alonso espère obtenir un meilleur résultat dimanche, au Grand Prix de Formule 1 d’Australie, que ses deux troisièmes places en autant de courses en 2023.

Courtney Walsh Associated Press

Peut-être même sa 33e victoire en Formule 1, et sa première en 10 ans.

Le pilote Aston Martin a terminé derrière les Red Bull de Max Verstappen et de Sergio Perez lors des épreuves présentées au Bahreïn et en Arabie saoudite dans ce qui se veut, jusqu’à maintenant, un championnat à sens unique.

Alonso croit que le championnat deviendra plus compétitif au fur et à mesure que la saison avancera, mais il se montre satisfait du rendement de son bolide à l’approche de la course qui sera disputée à Melbourne.

Deux séances d’essais libres auront lieu vendredi, et une troisième samedi avant les qualifications, qui seront également présentées samedi.

« En ce moment, nous sommes extrêmement heureux de la performance de la voiture, c’est certain. Ç’a été mieux que ce que nous avions anticipé, surtout à Djeddah », a décrit l’Espagnol de 41 ans, deux fois champion du monde au cours de sa carrière.

« Nous sommes arrivés ici avec un bon niveau de confiance. Mais, comme je l’ai mentionné, après quelques épreuves, à compter de maintenant, je pense que les voitures vont beaucoup changer à quelques niveaux via le développement. »

Alonso est devenu le sixième pilote en Formule 1 à atteindre le plateau des 100 podiums à la suite de sa prestation en Arabie saoudite, il y a deux semaines, au terme d’une course marquée par des développements controversés.

Le pilote Aston Martin s’est vu imposer une pénalité de 10 secondes pour avoir été jugé légèrement hors position au départ de la course, ce qui l’a fait glisser en quatrième place derrière le pilote Mercedes George Russell.

Puis Alonso a pu récupérer son podium à la suite d’un appel qui a été retenu par la Fédération internationale de l’automobile (FIA), parce que les commissaires de course n’avaient pas avisé Aston Martin de la pénalité dans le délai prescrit.

Jeudi, Russell a déclaré qu’il s’agissait d’une situation étrange, mais aussi que la bonne décision a été prise.

« C’était juste un peu dommage que ce soit un gâchis pour tout le monde », a noté le Britannique.

« Je pense que de mon côté et de notre côté, nous n’avions pas l’impression de mériter de terminer en troisième position, mais c’est évidemment une sensation assez agréable quand elle vous est remise. Mais ensuite, quand elle a été retirée, c’était juste un peu idiot. »

Bien qu’il considère que la situation à Djeddah n’était pas idéale, Alonso a néanmoins apprécié le fait de pouvoir célébrer son tour de force sur le podium, avant les délibérations des commissaires.

À la suite des évènements survenus à Djeddah, les places sur la grille de départ au Grand Prix d’Australie et lors des épreuves suivantes seront élargies. Une ligne centrale sera aussi ajoutée pour aider les pilotes à entamer la course dans la bonne position.

Le dernier triomphe d’Alonso en Formule 1 remonte à 2013, en Espagne, mais ses deux podiums cette saison ont emballé les amateurs de course de son pays, incluant son compatriote Carlos Alcaraz, le numéro un du tennis mondial masculin.

Après qu’il eut vaincu Tommy Paul à l’Omnium de Miami cette semaine, Alcaraz a dédié sa victoire à Alonso, en écrivant « bientôt 33 » sur la lentille d’une caméra de télévision. Ce geste a été suivi d’une interaction amicale entre les deux Espagnols dans les médias sociaux.

« C’est fou à quel point, actuellement, l’Espagne est de nouveau enthousiaste pour la Formule 1 avec tout ce qui se passe. C’est très agréable à voir », a admis Alonso.

« Souhaitons pouvoir atteindre ce chiffre, 33, et ensuite y aller pour 34. »

Verstappen, qui domine le championnat des pilotes par un point sur Perez, croit Alonso capable de bientôt mettre fin à la disette.

« Je pense que Fernando aurait dû gagner beaucoup plus de courses. Il le mérite. Je serais heureux de le voir remporter sa 33e (course), mais aussi, d’une certaine manière, j’aimerais le voir gagner plus. »