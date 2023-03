Le début de saison 2023 a été calamiteux avec aucun point inscrit par le Britannique Lando Norris et le novice australien Oscar Piastri lors des deux premières courses à Bahreïn et en Arabie saoudite.

(Paris) En difficulté depuis le début de la saison, l’écurie britannique de Formule 1 McLaren a annoncé jeudi une restructuration majeure avec notamment le départ de son directeur technique exécutif James Key.

Agence France-Presse

« L’équipe a pris la décision d’abandonner son fonctionnement avec un seul directeur technique exécutif en charge de tout l’opérationnel. À la place sera créée une équipe technique exécutive comprenant trois directeurs techniques qui seront en lien direct avec le directeur de l’équipe, Andrea Stella », détaille l’écurie basée à Woking dans un communiqué.

Peter Prodromou devient directeur technique en charge de l’aérodynamique et Neil Houldey hérite du poste de directeur technique en charge de l’ingénierie et du design.

David Sanchez, qui vient de quitter Ferrari après dix ans passés au sein de la Scuderia, complétera le trio à partir du 1er janvier 2024, lorsque s’achèvera sa période de préavis. Le Français deviendra alors directeur technique en charge du concept et de la performance dans une écurie où il a déjà travaillé de 2007 à 2012.

« Je suis déterminé à ramener McLaren aux avant-postes […] Cette nouvelle structure apporte clarté et efficacité au sein du département technique de l’équipe et nous place en position de force pour maximiser les performances », a estimé Andrea Stella, nommé Team principal en décembre dernier après le départ d’Andreas Seidl chez Alfa-Romeo.

McLaren, dont la dernière victoire en Grand Prix remonte à 2021, avait perdu en 2022 sa place de quatrième meilleure équipe au Championnat du monde au profit de l’écurie française Alpine. Et le début de saison 2023 a été calamiteux avec aucun point inscrit par le Britannique Lando Norris et le novice australien Oscar Piastri lors des deux premières courses à Bahreïn et en Arabie saoudite.

L’écurie de Woking mise par ailleurs beaucoup sur sa nouvelle soufflerie qui vient d’être achevée et qu’elle devrait pouvoir utiliser d’ici l’été.

McLaren, présente en continu en F1 depuis 1966, a remporté douze titres de champion du monde des pilotes, le dernier en 2008 avec Lewis Hamilton, et huit titres constructeurs, mais aucun depuis 1998.