PHOTO D. ROSS CAMERON, ASSOCIATED PRESS

(New York) Le joueur le plus utile en titre de la NBA Joel Embiid a été opéré au genou gauche et sera absent des terrains au moins un mois, a annoncé mardi l’équipe des Sixers.

Agence France-Presse

« Joel Embiid a été opéré (mardi) avec succès d’une lésion du ménisque latéral du genou gauche. Il sera réévalué dans environ quatre semaines », a indiqué la franchise de Philadelphie dans un communiqué.

L’actuel meilleur marqueur de la ligue nord-américaine (35,3 points, 11,3 rebonds et 5,7 passes décisives de moyenne), qui a notamment culminé à 70 points, record de franchise, le 22 janvier contre San Antonio (133-124), s’est blessé mardi dernier lors de la défaite concédée contre Golden State lorsque l’ailier des Warriors Jonathan Kuminga est retombé sur sa jambe gauche alors qu’ils étaient en lutte pour récupérer un ballon.

L’absence de l’intérieur âgé de 29 ans, né au Cameroun, mais appelé à défendre les couleurs de l’équipe des États-Unis aux Jeux olympiques de Paris depuis sa naturalisation américaine l’an passé, sera remarquée lors du prochain Match des étoiles, prévu le 19 février à Indianapolis.

Mais elle s’annonce surtout préjudiciable pour les Sixers, 5e à l’Est, qui ont concédé deux défaites sur les trois derniers matchs disputés sans lui et devront continuer ainsi pour au moins les douze prochains matchs, voire plus si son rétablissement prend plus de temps.

Embiid, qui a d’ores et déjà manqué 15 matchs cette saison, ne devrait pas pouvoir briguer un deuxième trophée de joueur le plus utile consécutif. Selon les nouvelles règles de la NBA, un joueur doit participer à 65 matchs au cours de la saison régulière pour être éligible à une récompense individuelle.