PHOTO ERIN HOOLEY, ASSOCIATED PRESS

(New York) Le joueur des Raptors de Toronto Scottie Barnes a été ajouté à l’équipe de l’Association Est en vue du match des étoiles de la NBA.

La Presse Canadienne

Barnes et le meneur des Hawks d’Atlanta Trae Young remplaceront le pivot des 76ers de Philadelphie Joel Embiid et l’ailier des Knicks de New York Julius Randle, qui sont tous deux blessés.

Barnes a été sélectionné pour participer au match des étoiles pour la première fois de sa jeune carrière de trois ans dans la NBA.

Barnes a maintenu des moyennes par match de 20,2 points, 8,1 rebonds, 5,8 assistances, 1,48 bloc et 1,24 vol en 50 parties cette saison. Il joue en moyenne 35,3 minutes par match.

Il a joint la vedette des Bucks de Milwaukee Giannis Antetokounmpo en tant que seul joueur de la NBA à avoir au moins 1000 points, 400 rebonds, 250 assistances, 50 blocs et 50 vols cette saison.

Le match des étoiles de la NBA se tiendra le 18 février, au Gainbridge Fieldhouse d’Indianapolis, le domicile des Pacers de l’Indiana.

Young a obtenu sa troisième sélection au match des étoiles en six saisons, toutes disputées avec les Hawks.

Il présente des moyennes de 27,3 points, 10,9 assistances, 1,47 vol et 36,6 minutes de jeu en 45 matchs cette saison. Young a récolté 490 assistances cette saison, un sommet dans la NBA, et il a mené cette catégorie lors des deux dernières campagnes.

Embiid (blessure du ménisque latéral du genou gauche) et Randle (luxation de l’épaule droite) ne participeront pas au match des étoiles après avoir été sélectionnés comme partant et comme réserviste, respectivement. L’entraîneur-chef de l’Association Est, Doc Rivers, des Bucks, sélectionnera un réserviste dans sa liste pour remplacer Embiid comme partant.