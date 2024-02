PHOTO BRANDON DILL, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Memphis) Les Grizzlies de Memphis prévoient retirer le no 33 de Marc Gasol lors de leur match du 6 avril contre les 76ers de Philadelphie.

Associated Press

Gasol a joué pour les Grizzlies de 2008 à 2019 et demeure le meneur de l’histoire de la concession en termes de temps de jeu (25 917 minutes), de départs (762), de paniers (4341), de lancers francs réussis (2701), de rebonds défensifs (4624), de rebonds totaux (5952) et de blocs (1135). Il est aussi deuxième dans l’histoire de la concession au chapitre des matchs joués (769), des points marqués (11 684), des aides (2639), des rebonds offensifs (1318), des doubles-doubles (194) et des triples-doubles (5). Il est aussi troisième pour les revirements (708).

Il fut nommé le joueur défensif par excellence de la NBA en 2012-13, devenant le premier joueur européen à mériter cet honneur. Le centre d’origine espagnole a été sélectionné sur la première équipe d’étoiles de la NBA en 2014-15, devenant alors le premier joueur de l’histoire de la concession à accomplir cet exploit. Gasol a pris part à trois matchs des étoiles de la NBA, et fut membre de la deuxième équipe d’étoiles de la NBA en 2012-13.

Gasol a joué dans la NBA pour la dernière fois pendant la saison 2020-21, et il a confirmé sa retraite plus tôt cette semaine. Il a passé la majeure partie de sa carrière avec les Grizzlies, mais a aussi joué pour les Raptors de Toronto et les Lakers de Los Angeles.

Gasol deviendra le deuxième joueur de l’histoire de la concession du Tennessee à voir son numéro être retiré, après le retrait du no 50 de Zach Randolph le 11 décembre 2021.