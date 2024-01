LeBron James et Giannis Antetokounmpo en tête des votes

(Los Angeles) LeBron James à l’ouest et Giannis Antetokounmpo à l’est trônent toujours en tête des votes des supporters de basket pour la sélection du Match des étoiles, selon un troisième décompte provisoire révélé jeudi par la NBA.

Agence France-Presse

Antetokounmpo (Milwaukee) cumule 4 309 630 votes et James (Lakers) 3 938 571. Les votes des fans, qui se terminent samedi, comptent pour 50 % du choix des cinq titulaires de chaque conférence, les joueurs (25 %) et les médias spécialisés (25 %) assurant le reste.

Les deux cinq majeurs du match des étoiles programmé le 18 février à Indianapolis seront annoncés le 25 janvier.

Aux trois postes de titulaires pour les ailiers et intérieurs, les places à l’ouest sont pour l’instant occupées par James, Nikola Jokic (3 498 250) et Kevin Durant (3 466 608). Le Français Victor Wembanyama est 8e de ce classement avec 601 208 votes.

Les deux places de meneurs/arrières sont pour l’instant prises par Luka Doncic et Stephen Curry à l’ouest, Tyrese Haliburton et Trae Young à l’est, où les trois ailiers/intérieurs provisoires sont Antetokounmpo, Joel Embiid et Jayson Tatum.

Une fois les titulaires connus, les entraîneurs de NBA sélectionneront les remplaçants, véritable chance pour Wembanyama de participer au Match des étoiles dès sa première saison. Le Français a déjà annoncé sa participation au « skill challenge », concours d’adresse disputé le 17 février.