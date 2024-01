Le camp d’entraînement du CF Montréal se met en branle cette semaine. Pour l’occasion, La Presse vous a préparé un schéma tactique potentiel en fonction des hommes à la disposition de Laurent Courtois. Tout ceci est expérimental, évidemment, surtout qu’avec 26 joueurs sous contrat pour 2024, le CFM a encore 4 postes disponibles dans son effectif de 30 joueurs maximum. À noter que nous avons dressé ce tableau en fonction de la formation 3-4-3 – ou 3-4-2-1 – que le club préconise depuis quelques années.

Gardiens

Jonathan Sirois

Sebastian Breza

Aucun doute ici, Jonathan Sirois est le gardien titulaire de cette équipe du CF Montréal. Élu meilleur joueur défensif de l’année 2023 à sa première année en MLS, Sirois a permis au CFM d’obtenir un record de jeux blancs en une saison, avec 12. À moins d’une surprise au camp, le Québécois sera devant le filet montréalais pour le premier match à Orlando.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Jonathan Sirois

Olivier Renard avait mentionné qu’il souhaitait avoir trois gardiens dans son effectif pour 2024, il a réglé ce dossier lundi matin avec l’acquisition du gardien québécois Sebastian Breza pour seconder Sirois. Malheureusement donc pour Logan Ketterer, ce troisième gardien toujours vaillant à l’entraînement, car ce n’est pas lui qui risque d’obtenir le poste de deuxième portier. Ketterer a 30 ans et n’a disputé aucune minute en MLS depuis 2021, avec les Timbers.

Défenseurs

Centre gauche

Gabriele Corbo

Fernando Álvarez

Centre

Joel Waterman

Joaquin Sosa

Centre droit

George Campbell

Ousman Jabang

En supposant que Laurent Courtois déploie une défense à trois comme on l’a vu sous Thierry Henry, Wilfried Nancy et Hernán Losada, l’effectif actuel permet de croire que Gabriele Corbo, Joel Waterman et George Campbell constitueront le trio de titulaires aux remparts. Corbo à gauche, Waterman au centre, Campbell à droite.

Corbo, un Italien de 24 ans, n’a fait que grandir depuis son arrivée de Bologne en 2022. Jusqu’à devenir un pilier de la défense de Losada en 2023. Si le Colombien Fernando Álvarez n’a pas mal paru lorsqu’il a été utilisé à cette position l’an dernier, il aura fort à faire pour déloger Corbo.

PHOTO JEAN-YVES AHERN, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Joel Waterman

Joel Waterman est devenu un des leaders du CF Montréal au cours des deux dernières campagnes. Il est parvenu à prendre en charge assez rapidement le mandat de général laissé vacant par le départ de Rudy Camacho l’été dernier. Derrière lui, Róbert Thorkelsson a été ennuyé par des blessures sans arrêt depuis son arrivée à Montréal en 2021. S’il peut évoluer autant à gauche qu’au centre de la défense, l’échantillon de minutes jouées est encore trop mince pour évaluer avec rigueur les chances de l’Islandais de percer l’alignement. Il y a aussi le nouveau venu de 22 ans Joaquin Sosa, qui peut jouer au centre ou à gauche.

Si on ignore encore comment Laurent Courtois agencera ses défenseurs et où il placera Sosa dans l’échiquier, il semble y avoir encore un besoin pour plus de profondeur à droite. Il y a bien sûr le cas de George Campbell. Ce n’est pas qu’il a été mauvais en 2023, au contraire. C’est que le bon George manque parfois cruellement de vitesse et de mobilité. Contre des ailiers vifs et percussifs, il ne suit pas. Ousman Jabang ne constitue pas, pour l’instant, une option de choix en réserve. À moins de faire jouer un des défenseurs mentionnés plus tôt hors position, il s’agirait là d’un autre poste à pourvoir pour la direction sportive.

Latéraux

Gauche

Raheem Edwards

Ariel Lassiter

Droite

Ruan

Lassi Lappalainen

Olivier Renard et Vassili Cremanzidis ont été créatifs aux postes de latéraux dans l’entre-saison. Raheem Edwards a été acquis du Galaxy de Los Angeles pour venir parcourir le couloir gauche, et il semble qu’il s’est grandement amélioré depuis sa première aventure montréalaise.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Lassi Lappalainen

Ruan s’est amené de D.C. United – en échange d’Aaron Herrera – pour survoler le couloir droit. Ces deux joueurs devraient donc théoriquement s’imposer sur les ailes, Edwards devant Ariel Lassiter à gauche, Ruan devant Lassi Lappalainen à droite. Voilà donc quatre bonnes options pour Laurent Courtois, interchangeables selon la forme et les blessures.

Milieux de terrain

Milieux défensifs

Samuel Piette

Victor Wanyama

Ilias Iliadis

Milieux centraux

Nathan Saliba

Rida Zouhir

Milieux offensifs

Mathieu Choinière

Bryce Duke

Le nouvel entraîneur-chef aura d’importantes décisions à prendre au milieu de terrain. À commencer par le milieu défensif, où Samuel Piette, le capitaine de l’équipe, sera difficile à déloger. Le technicien français se permettra-t-il d’utiliser le joueur désigné Victor Wanyama en même temps que Piette, ou bien sera-t-il à nouveau relégué au banc ? Et quel rôle aura le jeune Ilias Iliadis, de retour de prêt en PLC, dans ce portrait ?

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Samuel Piette

Devant eux, dans une position un peu plus centrale, voire offensive, Nathan Saliba a toutes les raisons de croire à un poste de partant. Le Québécois, un produit de l’Académie, a connu une ascension constante en 2023. Il sera en revanche mis au défi par son compatriote Rida Zouhir, de retour d’un prêt concluant en USL et possiblement disposé à engranger des minutes en MLS.

À la position de milieu offensif, nous avons placé Mathieu Choinière, le joueur par excellence du CF Montréal l’an dernier. En vérité, Choinière se démarque par sa qualité de couteau suisse. Il peut jouer au centre, à gauche ou à droite, mais il reste encore à prouver qu’il peut être le moteur offensif de cette équipe à long terme. De toute façon, au vu de sa dernière saison en dents de scie, ce n’est pas Bryce Duke qui s’impose d’office à ce poste. Une acquisition à cette position n’est pas du tout à écarter.

Attaquants

Gauche

À déterminer

Jules-Anthony Vilsaint

Centre (pas illustré sur le schéma de 11 joueurs)

Chinonso Offor

Mason Toye

Droite

Kwadwo Opoku

Sunusi Ibrahim

Tout ce qu’on écrit aujourd’hui concernant l’attaque du CF Montréal est à prendre avec un grain de sel. Parce qu’après le départ de Romell Quioto, on s’attend encore à ce que Renard lui trouve un remplaçant, soit un attaquant d’expérience en mesure de devenir le point focal du tiers offensif montréalais. C’est que la jeune brigade d’artilleurs du CFM n’est tout simplement pas parvenue à s’imposer l’an dernier, pendant une autre des longues absences pour cause de blessure du Hondurien.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Kwadwo Opoku

À des fins de convivialité, nous avons donc laissé vacant le poste d’ailier gauche qu’occupait Quioto. Pour l’instant, Jules-Anthony Vilsaint, Chinonso Offor et Sunusi Ibrahim ont encore beaucoup à apprendre, surtout au chapitre de la finition.

Kwadwo Opoku a surtout joué en tant qu’ailier droit en MLS, bien qu’en l’absence de Quioto à Montréal, il ait aussi joué à gauche… avec un succès mitigé. L’an dernier, on a vu contre Portland en fin de saison qu’il pouvait également se la jouer relayeur au centre de deux ailiers, presque en numéro 10. Le souriant Ghanéen peut-il poursuivre dans cette veine ?

La direction sportive fait confiance au jeune Sunusi Ibrahim. Elle a offert au Nigérian une prolongation de contrat le liant au club jusqu’en 2026, le même jour où le CFM a annoncé qu’il laissait partir Quioto.

Ce n’est pas un oubli si on omet d’inclure Mason Toye dans cette discussion. En plus de ses nombreuses blessures, l’Américain de 25 ans n’est jamais parvenu à retrouver sa forme de milieu de saison en 2021. Un éveil offensif en 2024 tiendrait presque du miracle pour lui.

À moins d’une nette amélioration développée pendant l’entre-saison, les jeunes talents que sont Vilsaint, Ibrahim, Opoku et Offor ont encore l’allure d’un chantier en construction. À Olivier Renard de leur trouver un contremaître.