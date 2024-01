(Los Angeles) La NBA a joué et rendu hommage mercredi à l’assistant-entraîneur des Warriors de Golden State Dejan Milojevic, décédé dans la matinée à Salt Lake City.

Robin GREMMEL Agence France-Presse

Le match des Warriors chez le Jazz de l’Utah, prévu mercredi soir, a été reporté à une date indéterminée, laissant neuf rencontres de saison régulière se dérouler.

Par la voix de son commissionnaire Adam Silver, la NBA a rendu hommage à Milojevic, « un collègue estimé et un ami cher à de nombreux membres de la communauté internationale du basketball ».

Dejan Milojevic a été victime d’une crise cardiaque lors d’un repas d’équipe privé à Salt Lake City mardi soir, avant d’être hospitalisé puis de décéder mercredi matin, a annoncé son équipe, « malgré tous les efforts pour le sauver ».

« Nous sommes complètement dévastés par la mort soudaine de Dejan », a réagi Steve Kerr, l’entraîneur de la franchise californienne.

« C’est un coup tragique pour tous les gens associés aux Warriors, et un moment extrêmement difficile pour sa famille, ses amis et nous tous qui avions le plaisir de travailler à ses côtés. En plus d’être un excellent entraîneur de basket, Dejan était l’une des plus belles personnes que j’aie rencontrées. »

Adieux à « Deki »

Dejan Milojevic, âgé de 46 ans, avait été sacré champion d’Europe en 2001 avec la Yougoslavie en tant que joueur, passé par des clubs en Serbie, en Espagne et en Turquie.

Sa carrière terminée, il avait été entraîneur du club serbe du Mega Basket, avant d’être recruté en tant qu’entraîneur-assistant en 2021 par les Warriors, avec qui il avait conquis le titre de champion NBA en 2022.

En Europe, il avait contribué au développement de plusieurs joueurs majeurs, dont le pivot serbe Nikola Jokic (double MVP et champion NBA en titre avec Denver) ou encore le Croate des Clippers de Los Angeles Ivica Zubac, qui a déploré sur Instagram la perte de son « ami Deki », son surnom.

Sur les réseaux ou devant les caméras, joueurs (Pau Gasol, Karl-Anthony Towns…) et entraîneurs ont multiplié les hommages avant les matchs de mercredi.

« Tu as changé ma vie en si peu de temps […]. Ta joie de vivre et tes rires vont nous manquer à jamais », a réagi le jeune arrière des Warriors Brandin Podziemski.

Wembanyama en forme, mais battu

L’entraîneur serbe des Raptors Darko Rajakovic a lui regretté le décès « d’un modèle, en tant que joueur, homme, mari et entraîneur », qu’il connaissait « depuis l’adolescence ».

« Lors de notre dernière rencontre, il parlait de son rêve de devenir un jour sélectionneur de la Serbie », a ajouté Rajakovic avant le match des Raptors face à Miami.

Toronto a battu les Floridiens (121-97) sans son intérieur camerounais Pascal Siakam, transféré dans la journée à Indiana. L’ailier-fort All-Star et champion NBA 2019 avec les Raptors rejoint l’armada offensive des Pacers, menée par Tyrese Haliburton.

Une minute de silence a été observée dans plusieurs salles NBA avant le début des rencontres du jour, notamment au TD Garden de Boston, qui a croqué sans surprise les Spurs de San Antonio (117-98) de Victor Wembanyama, auteur de 27 points et meilleur marqueur de la rencontre.

Boston signe ainsi une 20e victoire à domicile cette saison en autant de rencontres et trône toujours au sommet de la conférence Est (32 succès -9 défaites).

À Atlanta, Dejounte Murray a fait rugir la foule avec un panier décisif à la sonnerie marquant la fin de la partie, quelques secondes après l’égalisation, en vain, de Paolo Banchero pour Orlando, battu 106 à 104.

À Los Angeles, les Lakers de LeBron James (25 points), Anthony Davis (28 points) et D’Angelo Russell (29 points) ont éteint Dallas et Luka Doncic (33 points, 13 rebonds, 10 passes), en triple-double pour son retour après trois matchs d’absence.