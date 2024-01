PHOTO JEFF CHIU, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Salt Lake City) L’entraîneur adjoint des Warriors de Golden State Dejan Milojevic est décédé mercredi des suites d’un arrêt cardiaque, a annoncé l’équipe.

Tim Reynolds Associated Press

Milojevic, mentor du joueur le plus utile Nikola Jokic et ancien joueur vedette de la Serbie, faisait partie du personnel qui a aidé les Warriors à remporter le titre de la NBA en 2022. Il était âgé de 46 ans.

Les Warriors ont indiqué que Milojevic a été hospitalisé à Salt Lake City après avoir subi une urgence médicale, mardi soir, lors d’un dîner privé d’équipe.

« Nous sommes absolument dévastés par le décès soudain de Dejan, a déclaré mercredi l’entraîneur-chef, Steve Kerr, par voie de communiqué. C’est un coup tragique pour tous ceux qui sont associés aux Warriors et une période incroyablement difficile pour sa famille, ses amis et nous tous qui avons eu l’incroyable plaisir de travailler avec lui. »

La NBA a remis l’affrontement prévu mercredi soir entre les Warriors et le Jazz de l’Utah. Une date de reprise n’a pas immédiatement été annoncée.

« Tu n’étais pas seulement un maître du basketball, tu étais un humain extraordinaire, a écrit Dylan Ennis, un professionnel international de longue date entraîné par Milojevic, sur le réseau social X. Tu vas manquer à tant de personnes. »

Milojevic en était à sa troisième saison avec les Warriors. Il a auparavant été entraîneur au Monténégro et en Serbie – où il a déjà travaillé avec Jokic avant qu’il devienne joueur vedette et champion de la NBA avec les Nuggets de Denver. Milojevic a aussi été entraîneur-chef pendant huit ans en Europe et entraîneur adjoint de l’équipe nationale serbe aux côtés de l’actuel adjoint des Hawks d’Atlanta, Igor Koskoskov.

Pendant son mandat d’entraîneur en Europe, Milojevic a travaillé avec Jokic, le pivot des Clippers de Los Angeles Ivica Zubac, le pivot du Magic d’Orlando Goga Bitadze et le pivot des Rockets de Houston Boban Marjanovic, entre autres.

Kerr a déclaré qu’il avait initialement entendu parler de Milojevic grâce à Kent Lacob, le fils du propriétaire des Warriors. Lorsque l’équipe a subi quelques changements de personnel en 2021, Kerr a décidé de courtiser Milojevic.

Il a fallu être convaincant, mais Milojevic a finalement accepté l’offre de Kerr.

Milojevic a remporté trois titres du joueur le plus utile de suite dans la Ligue adriatique, en 2004, 2005 et 2006. Aucun joueur n’a reçu cet honneur plus souvent que Milojevic dans cette ligue.

Avant de rejoindre les Warriors, Milojevic détenait une expérience préalable en NBA grâce à des postes d’entraîneur adjoint dans la Ligue estivale avec les Hawks, les Spurs de San Antonio et les Rockets.