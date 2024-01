(San Francisco) RJ Barrett a réussi un sommet cette saison avec 37 points et les Raptors de Toronto ont vaincu les Warriors de Golden State 133-118, dimanche soir.

Janie Mccauley Associated Press

Stephen Curry a connu une soirée plutôt difficile, ne réussissant que deux lancers sur 14, pour neuf points. Il a raté ses neuf tirs de trois points.

Barrett a réussi 11 de ses 14 premiers lancers. Il a aussi obtenu six rebonds et six passes décisives. L’ancien des Warriors Chris Boucher a inscrit 17 points et neuf rebonds.

« Je veux jouer de la bonne manière et aider mes coéquipiers, a mentionné Barrett. C’est beaucoup d’apprentissage. J’en suis encore à apprendre le système défensif et de m’y faire chaque jour, en regardant des séquences. Je veux juste aider, c’est tout. »

« Je trouve que RJ a été excellent aujourd’hui, a déclaré l’entraîneur-chef des Raptors, Darko Rajakovic. Évidemment, il a marqué plusieurs points, mais j’étais très fier aussi de son jeu. Il a eu six passes décisives et a joué en équipe. Il cherchait à faire le meilleur jeu possible à chaque fois. »

Klay Thompson a marqué 25 points pour les Warriors.

Le panier de trois points de Thompson avec 3 : 03 à jouer a rapproché les Warriors à 13 points des Raptors.

Kevon Looney a inscrit 10 points et sept rebonds.

Les Warriors ont connu des difficultés aux tirs en première demie, et perdaient 76-49 à la mi-temps.

Les Raptors ont mené au score durant tout le match. La formation canadienne a rapidement pris les devants 7-0 en réussissant leurs trois premiers lancers.

Les Raptors ont réussi 16 de leurs 25 premiers tirs. Ils menaient 36-23 après un quart.